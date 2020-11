Tout savoir sur Strasbourg - Rennes

Le 19e reçoit le 7e, mais ce sont bien deux équipes en difficulté qui s'affrontent vendredi soir. Avant-dernier, Strasbourg ne s'en sort pas et reste sur trois revers de rang, après une défaite dans un match spectaculaire à Montpellier le week-end dernier (4-3). Les Bretons, battus dans les dernières secondes par Chelsea en Ligue des champions mardi (1-2), n'ont de leur côté remporté qu'un seul de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues. Mais les Rouges et Noir ne sont qu'à deux points du podium.



Les stats à connaître (avec Opta)

Aucun des 12 derniers matches de Ligue 1 entre Strasbourg et Rennes ne s’est soldé par un nul (4 victoires de Strasbourg, 8 de Rennes).



Strasbourg a perdu ses 2 dernières réceptions de Rennes en Ligue 1 (à chaque fois 0-2). Le club alsacien reste sur 2 matches sans marquer à domicile contre Rennes dans l’élite, autant que lors des 20 précédents.



Strasbourg affiche 9 défaites après 11 matches de Ligue 1 2020/21 (2 victoires), le total le plus élevé de son histoire à ce stade de la saison. Les 3 équipes affichant au moins ce total au 21e siècle ont toutes terminé en 20e et dernière position : Grenoble en 2009/10 (11 défaites), Arles-Avignon en 2010/11 (9 défaites) et Metz en 2017/18 (10 défaites).



Rennes reste sur 2 défaites consécutives en Ligue 1 (0-3 v Paris et 0-1 v Bordeaux) et n’a jamais fait la passe de 3 sous Julien Stéphan. Il faut remonter à septembre 2018 (3) pour voir les Bretons perdre plus de 2 matches consécutifs, c’était sous la direction de Sabri Lamouchi.



Strasbourg reste sur 3 défaites consécutives à domicile en Ligue 1, sa plus longue série depuis février-mai 2008 (6), série qui avait vu le club alsacien descendre en Ligue 2.



Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), mais c’était le dernier en date à Paris (0-3).



Rennes est la seule équipe de Ligue 1 2020/21 à ne pas avoir obtenu le moindre penalty et la seule avec Lille à ne pas en avoir concédé. Strasbourg est de son côté l’équipe qui en a obtenu (5) et transformé (5) le plus à égalité avec Lyon.



Strasbourg est la seule équipe à ne pas avoir marqué le moindre but dans le 1er quart d’heure en Ligue 1 2020/21.



Ludovic Ajorque est le meilleur buteur de Strasbourg en Ligue 1 cette saison avec 4 buts, mais tous ont été inscrits à l’extérieur. A la Meinau, il n’a pas marqué le moindre but en 7 matches de L1 en 2020, sa plus longue disette dans l’antre strasbourgeoise dans l’élite.



S’il joue, Damien Da Silva disputera son 200e match de Ligue 1 (131 avec Caen, 68 avec Rennes). Avec 3 buts dans l’élite cette saison, il est le co-meilleur buteur de son club à égalité avec Nayef Aguerd et Serhou Guirassy.