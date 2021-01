Tout savoir sur Strasbourg - Nîmes

Après une courte coupure hivernale, Strasbourgeois et Nîmois vont devoir très rapidement se remettre dans le bain. Et pour cause, cette rencontre de bas de tableau sera cruciale dans le cadre de la lutte pour le maintien. Les Alsaciens, 17es, ne comptent que deux points d’avance sur les Crocos, derniers.

Les stats à connaître (avec Opta)



Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 face à Nîmes (5 victoires, 2 nuls), c’était le 24 novembre 2018 en Alsace (0-1).



Strasbourg n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1 face à Nîmes (5 victoires, 2 nuls), c’était le 24 novembre 2018 (0-1).



Strasbourg a perdu 11 de ses 17 matches de Ligue 1 cette saison (4 victoires, 2 nuls), son total le plus élevé à ce stade de la compétition dans l’élite depuis 1988/89 (11 également, 18e et relégué en fin d’exercice).



Depuis son retour en Ligue 1 en 2018/19, Nîmes a perdu 41 de ses 83 matches de Ligue 1 (49%) – seul Dijon (43 revers) a connu plus souvent la défaite dans l’élite sur la période.



Strasbourg n’a gagné aucun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), mais n’a plus connu une plus longue série sur ses terres dans l’élite sur un même exercice depuis juillet 2005-janvier 2006 (11).



Strasbourg est resté muet lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-2 v Bordeaux puis 0- 4 à Paris), mais n’a plus aligné 3 rencontres de rang dans l’élite sans marquer depuis décembre 2017-janvier 2018 (3).



Nîmes a encaissé au moins 2 buts lors de chacun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (15 buts concédés au total), sa plus longue série du genre depuis novembre 1983-janvier 1984 (8 rencontres).



Nîmes est l’équipe affichant la plus forte valeur Expected Goals contre en Ligue 1 cette saison (34.44). Seul Dijon (15.91) affiche une plus faible valeur d’Expected Goals (15.94) dans l’élite en 2020/21.



Ludovic Ajorque est impliqué sur 3 des 4 derniers buts de Strasbourg face à Nîmes en Ligue 1 (1 but, 2 passes décisives). Il a délivré 2 assists contre les Crocos dans l’élite, sa proie favorite dans ce domaine avec Monaco.



Baptiste Reynet est le gardien ayant subi le plus de tirs cadrés en Ligue 1 cette saison (92). Depuis le début de saison dernière, l’actuel portier nîmois n’a préservé sa cage inviolée que lors de 15% de ses matches dans l’élite (6/40).