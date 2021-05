Tout savoir sur Strasbourg - Montpellier

A force de perdre du terrain semaine après semaine, Strasbourg s'est mis en danger dans la course pour le maintien. Les Alsaciens n'ont que quatre points d'avance sur la place de barragiste occupée par Nantes. En face, Montpellier s'écroule dans cette fin de saison, et a abandonné toute ambition européenne.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg a perdu 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 face à Montpellier (1 victoire), c’est autant que lors de ses 24 précédents (11 victoires, 10 nuls).



Strasbourg n’a perdu que 2 de ses 15 matches à domicile face à Montpellier en Ligue 1 (10 victoires, 3 nuls) : le 5 avril 1994 (0-1) et le 20 avril 2019 (1-3).



Strasbourg n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), mais n’a plus connu une plus longue série sur une même saison dans l’élite depuis août-septembre 2019 (5).



Montpellier a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-3 à Nice et 1-2 contre St Etienne), après être resté invaincu lors de ses 11 précédents (4 nuls, 7 défaites).



Strasbourg a perdu ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1-2 v Lens, 1-4 v Paris et 1-2 v Nantes), mais n’a plus perdu 4 réceptions de rang dans l’élite depuis février-mai 2008 (6).



Montpellier n’a gagné qu’un seul de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (6 nuls, 3 défaites), c’était le 13 février 2021 à Lyon (2-1).



Strasbourg a encaissé 11 buts de la tête en Ligue 1 cette saison, seul Dijon fait pire (12). De son côté, Montpellier est l’équipe ayant marqué le plus de buts de la tête dans les 5 grands championnats européens en 2020/21 (17).



Montpellier est la seule équipe de Ligue 1 à avoir subi au moins 100 tirs cadrés en 2021 (103). C’est au moins 11 de plus que toute autre équipe.



Dimitri Liénard est impliqué sur 2 des 3 derniers buts de Strasbourg en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive). Depuis le retour du club strasbourgeois dans l’élite en 2017/18, il a délivré 14 passes décisives en L1 – seul Kenny Lala (17) fait mieux chez les joueurs du RCSA sur la période.



Andy Delort a été impliqué sur au moins un but lors de chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 but v Marseille, 1 but v Lille, 1 assist v Nice et 1 but v St Etienne), mais il n’a plus été décisif lors de 5 rencontres consécutives dans l’élite avec Montpellier depuis février-avril 2019 (7 rencontres de rang pour 4 buts et 3 passes décisives).