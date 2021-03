Tout savoir sur Strasbourg - Monaco

Strasbourg a réussi à embêter Lille dimanche (1-1) et compte bien en faire de même face à Monaco pour continuer de jouer les arbitres dans la lutte entre les quatre premiers. L'ASM, de son côté, peut rêver en grand dans cette fin de saison et a l'occasion d'enchaîner un troisième succès de rang.





Les stats à connaître (avec Opta)



Strasbourg n’a perdu qu’un de ses 5 derniers matches de Ligue 1 face à Monaco (3 victoires, 1 nul), mais c’était le plus récent : 2-3 à Louis-II le 27 septembre dernier.



Monaco n’a perdu aucun de ses 12 derniers matches en Ligue 1 (10 succès, 2 nuls), meilleure série en cours.



Strasbourg n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matches en Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), après avoir remporté les 3 premiers en 2021.



Monaco a inscrit 2 buts ou plus lors de chacun de ses 11 derniers matches de Ligue 1, une 1 ère dans son histoire. C’est seulement la 2e équipe à réussir une telle série dans l’élite au 21e siècle après Paris qui y est parvenu à 3 reprises. Auparavant, le dernier club auteur d’une telle performance était Reims en janvier-mai 1960 (12).



Strasbourg est l’équipe qui a reçu le moins de cartons en Ligue 1 cette saison (42 – 40 jaunes et 2 rouges) alors que seul Marseille (80) fait pire que Monaco (64 – 59 jaunes et 5 rouges) en la matière.



Strasbourg est l’équipe qui a marqué le moins de buts dans les 15 premières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison (1 but), alors que Monaco affiche le meilleur total dans cet intervalle en 2020/21 (8, égalité avec Reims).



Selon les Expected Goals, Monaco est l’équipe qui surperforme le plus en Ligue 1 en 2021 (+8.4 – 28 buts marqués pour 19.6 xG). Inversement, Strasbourg est celle qui sous-performe le plus sur la période (-4.1 – 13 buts pour 17.1xG).



Aurélien Tchouameni (Monaco, 88) et Anthony Caci (Strasbourg, 87) sont les 2 joueurs qui ont récupéré le plus de ballons en Ligue 1 en 2021.



Wissam Ben Yedder pourrait disputer son 300e match dans les 5 grands championnats (156 avec Toulouse, 91 avec Séville et 52 avec Monaco). Il y a inscrit 132 buts depuis sa première saison en 2010/11, 4e meilleur total pour un joueur français sur la période derrière Karim Benzema (173), Antoine Griezmann (149) et Alexandre Lacazette (146).



L’attaquant de Strasbourg Habib Diallo n’est impliqué dans aucun but au cours de ses 8 derniers matches de Ligue 1, sa pire série dans l’élite depuis ses 9 premières apparitions dans la compétition en août-octobre 2016.