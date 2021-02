Tout savoir sur Saint-Etienne - Reims

Tout va beaucoup, beaucoup mieux pour les Verts, qui revivent depuis quatre rencontres de Ligue 1. L’ASSE vient de prendre dix points sur douze possibles et ont pris de l’air sur la zone de relégation. Tout l’inverse de Reims, qui ne gagne plus depuis trois rencontres et qui compte autant de points que le club de la Loire.

Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne a perduen Ligue 1 (1 nul), après être resté invaincu lors de ses 10 premières au 21e siècle (6 succès, 4 nuls). Les Verts pourraient connaitre 2 revers de rang contre les Rémois dans l’élite pour la 1re fois depuis mars 1959-mai 1960 (3).St Etienne n’a perduen Ligue 1 (14 victoires, 5 nuls), sa meilleure série en cours contre un adversaire actuel de l’élite. Le dernier succès champenois dans le Forez dans l’élite date du 1er novembre 1959 (5-2).St Etienne a trouvé le chemin des filets lors dede Ligue 1 contre Reims (23 buts sur la période), sa meilleure série en cours contre un adversaire actuel de l’élite.St Etienne a gagné(1 nul), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 18 précédents (7 nuls, 10 défaites). Les Verts peuvent connaître 3 succès d’affilée dans l’élite pour la 1re fois depuis leurs 3 premières rencontres en 2020/21.Reims n’a remportéde Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), alors qu’il avait gagné 5 de ses 8 précédents (2 nuls, 1 revers).St Etienne n’a remportéen Ligue 1 (5 nuls, 4 défaites) – après avoir gagné ses 2 premières cette saison – mais c’était la plus récente, contre Metz le 7 février (1-0).Reims a remportéen Ligue 1 (2 défaites), après n’avoir gagné qu’un seul de ses 9 premiers cette saison (4 nuls, 4 revers).St Etienne a inscrit(3/7), meilleur pourcentage du genre sur la période.Le milieu offensif de St Etienne Denis Bouanga a effectuéen Ligue 1 cette saison, seul Kylian Mbappé (27) fait mieux.Boulaye Dia a inscrit(dont 2 lors du match aller le 9 janvier), c’est plus que face à toute autre équipe de l’élite. L’attaquant de Reims est toutefois resté muet lors de ses 6 derniers matches en L1, mais n’a jamais connu 7 rencontres sans marquer.