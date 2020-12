Tout savoir sur Saint-Etienne - Nîmes

Les Verts ont enfin retrouvé le goût de la victoire sur la pelouse de Bordeaux mercredi (1-2), trois mois après son dernier succès dans l'élite. Une vraie bouffée d'oxygène pour la formation de Claude Puel, qui voudra enchaîner face à des Nîmes dans le dur. Les Crocos ont perdu leurs quatre derniers matchs et luttent pour sortir de la zone rouge.





Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne n’a perdu aucun de ses 21 derniers matches de Ligue 1 contre Nîmes (13 victoires, 8 nuls), la co-meilleure série de son histoire face à un même adversaire dans l’élite (21 également contre Valenciennes entre octobre 1966 et novembre 1979). Les Verts restent sur 3 succès face au NO en L1, eux qui n’ont fait mieux qu’une fois face à cet adversaire, en avril 1979-novembre 1980 (4).



St Etienne est invaincu lors de ses 14 dernières réceptions de Nîmes en Ligue 1 (13 victoires, 1 nul), restant même sur 5 succès. La dernière victoire des Crocos en terres stéphanoises dans l’élite remonte au 11 août 1971 (3-1).



St Etienne est invaincu lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls suivis d’un succès), après avoir perdu chacun de ses 7 précédents. Les Verts n’ont plus enchaîné 5 matches sans défaite sur une saison dans l’élite depuis septembre-novembre 2019 (7).



Nîmes a perdu chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1, pire série en cours. Le NO n’a plus enchaîné 5 défaites dans l’élite depuis octobre-novembre 1991 (5).



St Etienne n’a remporté aucune de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), mais n’a plus enchaîné 6 matches à domicile sans succès dans l’élite depuis février-mai 2017 (6).



Nîmes a remporté 2 de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (3 défaites), soit autant que lors de ses 23 précédents (6 nuls, 15 défaites).



Nîmes a subi 10 tirs faisant suite à un contre en Ligue 1 2020/21, plus que toute autre équipe.



Nîmes a inscrit 73% de ses buts en 2nde période en Ligue 1 2020/21 (8/11), ratio le plus élevé dans l’élite. Chacun de ses 5 derniers buts en L1 ont d’ailleurs été marqués après la pause.



Wahbi Khazri est impliqué dans les 3 derniers buts de St Etienne contre Nîmes en Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive), Il n’a été impliqué que dans un seul but lors de ses 10 derniers matches dans l’élite, trouvant le chemin des filets sur penalty contre Lille le 29 novembre dernier.



Nolan Roux n’a été impliqué que dans 2 buts lors de ses 33 derniers matches de Ligue 1 (2 buts). L’attaquant de Nîmes reste sur 11 matches, 651 minutes et 15 tirs sans trouver la faille dans l’élite.