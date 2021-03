Tout savoir sur Saint-Etienne - Lens

Après plusieurs semaines d'invincibilité, Saint-Etienne a rechuté sur la pelouse de Lorient dimanche (2-1). Les Verts doivent veiller à ne pas repartir sur une série de mauvais résultats sous peine de se rapprocher dangereusement de la zone rouge. Lens, 6e, n'est pas forcément l'adversaire idéal pour se remettre dans le droit chemin.





Les stats à connaître (avec Opta)



St Etienne n’a remporté aucun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 face à Lens (1 nul, 1 défaite), mais n’a plus enchaîné 3 rencontres sans victoire face à cet adversaire dans l’élite depuis février 2000-décembre 2005 (6).



St Etienne a perdu 5 de ses 6 derniers matches contre des équipes promues en Ligue 1 (1 victoire), c’est autant que lors de ses 49 précédents (30 victoires, 14 nuls).



St Etienne n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches en Ligue 1 (3 succès, 2 nuls), mais c’était le plus récent à Lorient le 28 février (1-2).



Lens affiche 41 points après 27 matches de Ligue 1 2020/21, c’est déjà plus que lors de 3 de ses 4 dernières saisons complètes dans l’élite (40 en 2007/08, 35 en 2010/11 et 29 en 2014/15).



St Etienne n’a gagné qu’un seul de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue 1 (6 nuls, 4 défaites), c’était contre Metz le 7 février (1-0).



Lens n’a perdu aucun de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), mais n’a plus connu meilleure série hors de ses bases depuis août 2005-janvier 2006 (10).



St Etienne a encaissé 8 buts à la suite de coups francs en Ligue 1 cette saison (3 directs, 5 indirects), plus que toute autre équipe.



Denis Bouanga a effectué 69 tirs en Ligue 1 cette saison, plus du double de n’importe quel autre joueur de St Etienne. Il ne marque en moyenne que tous les 17.3 tirs dans l’élite en 2020/21 (4 réalisations), plus mauvais ratio parmi les joueurs à minimum 40 frappes tentées.



L’attaquant de Lens Florian Sotoca est le joueur qui a tenté le plus de tirs en Ligue 1 en 2021 (31 tirs, 3 buts).



Le joueur de Lens Jonathan Gradit est à la fois le défenseur qui a commis (38) et subi (42) le plus de fautes en Ligue 1 2020/21.