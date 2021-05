Tout savoir sur Rennes - Nîmes

A quatre points de la cinquième place, Rennes ne peut plus croire en une qualification pour la Ligue Europa. Le club breton va donc devoir se battre pour gratter la sixième place actuellement occupée par Lens. De son côté, Nîmes est officiellement relégué et va connaître une dernière journée très difficile d'un point de vue psychologique.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes a remporté 4 de ses 5 matches contre Nîmes en Ligue 1 depuis le retour des Crocos dans l’élite en 2018. Seule exception : une défaite le 9 avril 2019 aux Costières (1-3).



Rennes n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après avoir remporté 5 des 6 précédents (1 nul).



Nîmes est mathématiquement relégué et évoluera en Ligue 2 en 2021/22. Les Crocos ont connu la relégation lors de 4 de leurs 7 dernières saisons en Ligue 1 (1980/81, 1983/84, 1992/93 et 2020/21) après n’avoir connu qu’une descente au cours de leurs 29 premières campagnes dans l’élite.



Rennes n’a perdu aucune de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1 (3 succès, 1 nul), sa meilleure série à domicile cette saison dans l’élite.



Rennes a gagné 20 points après avoir été mené en Ligue 1 cette saison, c’est plus que toute autre équipe.



Nîmes n’est resté muet qu’une seule fois lors de ses 15 matches de Ligue 1 sous Pascal Plancque, après avoir échoué à marquer à 10 reprises au cours des 16 précédents avec Jérôme Arpinon.



Le milieu de Rennes Steven Nzonzi a réussi 2513 passes en Ligue 1 2020/21, plus que tout autre joueur et meilleur total sur un même exercice dans l’élite depuis Jean Michael Seri (2542) et Thiago Motta (2527) en 2016/17.



Serhou Guirassy a inscrit 3 buts contre Nîmes en Ligue 1, aucune équipe ne réussit davantage à l’attaquant de Rennes dans l’élite.



Renaud Ripart pourrait disputer son 100e match en Ligue 1 (tous avec Nîmes), devenant le 1er joueur à atteindre la barre des 100 apparitions sous le maillot des Crocos dans l’élite depuis Denis Jouanne en mai 1981. Il totalise 23 buts avec Nîmes dans l’élite depuis 2018/19, soit plus du double de tout autre joueur de l’équipe sur la période.



Zinedine Ferhat a délivré 5 assists à destination de Moussa Koné avec Nîmes en Ligue 1 cette saison (7 dernières passes avant un tir seulement), aucun joueur n’a été plus souvent passeur décisif pour un autre dans l’élite en 2020/21 (Delort pour Laborde et Ben Yedder pour Volland également à 5).