Tout savoir sur Rennes - Lorient

Après le report de sa rencontre à Marseille, Rennes a eu droit à quelques jours de travail supplémentaire pour se relever de sa défaite contre Lille il y a dix jours. Le club breton doit désormais aborder un derby breton contre des Lorientais en grande confiance après avoir remporté leurs deux derniers matches... dont l'un contre le PSG, à la surprise générale. S'ils peuvent de nouveau s'offrir une victoire de prestige, les Merlus ne s'en priveront pas : elle pourrait leur faire quitter la zone de relégation.





Les stats à connaître (avec Opta)



Rennes a gagné ses 2 dernières confrontations face à Lorient en Ligue 1 sans encaisser de but, après n’avoir remporté aucune de ses 3 précédentes (2 nuls, 1 défaites). Les Rouge et Noir pourraient enchaîner 3 clean sheets de rang dans ce derby pour la première fois dans l’élite.



Rennes a marqué lors de chacune de ses 13 réceptions de Lorient en Ligue 1 (21 buts au total), il n’y a qu’Angers que les Rouge et Noir ont davantage accueilli en marquant à chaque fois parmi les équipes actuellement dans l’élite (24).



Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), mais c’était le dernier en date contre Lille le 24 janvier (0-1).



Lorient a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (3-2 v Dijon le 27 janvier et v Paris le 31 janvier), une 1re depuis mars-avril 2017 (3).



Rennes a perdu 4 de ses 8 dernières réceptions en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), c’est autant que lors de ses 29 précédentes (17 victoires, 8 nuls).



Lorient n’a gagné aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (2 nuls, 4 défaites), pire série en cours parmi les équipes actuellement dans l’élite (à égalité avec Nantes).



Rennes affiche 60 attaques construites (séquences dans le jeu de min. 10 passes aboutissant à un tir ou un ballon touché dans la surface adverse) en Ligue 1 cette saison - seul Paris en a fait plus (111) - alors qu’aucune équipe n’en a fait moins que Lorient (17).



L’attaquant de Rennes Martin Terrier a délivré 3 assists lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1, c’est autant que lors de ses 73 précédents.



Terem Moffi a marqué lors de chacun de ses 5 derniers matches de Ligue 1. Il est le 1er joueur à accomplir cette performance pour Lorient dans l’élite ; seuls Youssef El-Arabi avec Caen en 2010 et Daniel Cousin avec Le Mans en 2003 ont accompli cette performance avec un club promu en L1 au 21e siècle.



L’entraîneur de Rennes Julien Stéphan n’a perdu qu’un seul de ses 7 derbies bretons disputés en Ligue 1, c’était son 1er en date à Guingamp le 16 janvier 2019 (1-2). Depuis, il a enchaîné 3 matches nuls suivis de 3 victoires, dont une 3-0 à Lorient le 20 décembre dernier.