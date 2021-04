Tout savoir sur Rennes - Dijon

Rennes est sur une excellente dynamique et peut croire plus que jamais à une qualification européenne en fin de saison. Pour cela, il faudra se faire d'un Dijon dernier mais qui a enfin retrouvé le chemin de la victoire face à Nice le week-end dernier. Le DFCO sait ce qu'il doit faire pour repousser d'une semaine supplémentaire l'officialisation de sa relégation...





Les stats à connaître (avec Opta)

Dijon affiche une moyenne de 1.5 point par rencontre face à Rennes en Ligue 1 (4 succès, 3 nuls, 3 défaites), son meilleur ratio face à un adversaire actuellement dans l’élite affronté au moins 10 fois.



Dijon est l’adversaire que Rennes a accueilli le plus souvent en Ligue 1 sans jamais s’incliner parmi les clubs actuellement dans l’élite (4 fois – 2 victoires, 2 nuls).



Rennes est invaincu lors de ses 5 dernières rencontres en Ligue 1 (4 succès, 1 nul), après avoir perdu chacune des 5 précédentes.



Si Dijon s’incline face à Rennes, il sera officiellement relégué en Ligue 2. Cela serait la 2e relégation du club bourguignon dans l’antichambre de l’élite après 2011/12.



Rennes a remporté ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 : 1-0 v Strasbourg et 1-0 v Nantes – le club breton n’a plus fait la passe de 3 sur une même saison depuis octobre-décembre 2019 (5).



Dijon a perdu ses 7 derniers déplacements en Ligue 1, seul Crotone (10) fait pire actuellement parmi les équipes des 5 grands championnats européens. C’est également la pire du genre pour le DCFO dans son histoire dans l’élite.



Les passes réussies par le joueur de Rennes Steven Nzonzi en Ligue 1 cette saison ont parcouru une distance de 34 kilomètres, total le plus élevé pour un milieu de terrain.



Le milieu de terrain de Dijon Bersant Celina est le joueur qui a délivré le plus de passes décisives (5) sans inscrire le moindre but en Ligue 1 cette saison.



Le défenseur de Dijon Bruno Ecuele Manga a été capitaine à 33 reprises au coup d’envoi en Ligue 1 2020/21, plus que tout autre joueur. Il est également le joueur qui a effectué le plus de tirs sans tenter sa chance depuis l’extérieur de la surface dans l’élite cette saison (29 tirs).



Bruno Génésio a récolté 13 points lors de ses 6 premières rencontres à la tête de Rennes en Ligue 1 (4 succès, 1 nul, 1 défaite) – égalant le meilleur départ pour un entraîneur dans l’histoire du club breton qui avait été établi par son prédécesseur Julien Stéphan en 2018/19 (13 également).