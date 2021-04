Tout savoir sur Reims - Metz

Très difficile à battre ces dernières semaines, Reims est confortablement installé en milieu de tableau, avec 10 points d'avance sur la place de barragiste. Juste au-dessus, à la dixième place, Metz compte deux longueurs d'avance sur son adversaire du jour. Des Grenats en difficulté puisqu'ils restent sur trois défaites de rang





Les stats à connaître (avec Opta)

Reims n’a remporté aucune de ses 11 dernières confrontations face à Metz en Ligue 1 (3 nuls, 8 défaites), sa plus longue série en cours face à un même adversaire dans l’élite.



Reims n’a remporté aucune de ses 5 dernières réceptions de Metz en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), sa plus longue série en cours face à un adversaire actuellement dans l’élite (à égalité avec Nice).



Reims n’a marqué aucun but lors de 4 de ses 5 dernières réceptions de Metz en Ligue 1 (1 but au total), le dernier but du SdR chez lui face au FCM dans l’élite remontant au 18 février 1979 (1-2).



Reims est invaincu lors de ses 8 dernières rencontres de Ligue 1 (2 succès, 6 nuls), sa meilleure série dans l’élite depuis décembre 2018-mars 2019 (13).



Metz a perdu 6 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), alors qu’il ne s’était incliné que 3 fois lors de ses 17 premiers sous Frédéric Antonetti cette saison (7 victoires, 7 nuls).



Reims est invaincu lors de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 7 nuls), meilleure série en cours. Il reste d’ailleurs sur 5 matches nuls consécutifs à domicile en L1, ce qu’il n’avait fait jusqu’ici qu’une seule fois, en juillet-septembre 1978.



Metz reste sur 2 déplacements sans victoire en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite) après avoir remporté 4 des 5 précédents (1 défaite).



Metz n’a marqué qu’un seul but à la suite d’une récupération haute en Ligue 1 cette saison, total le plus faible.



Le joueur de Metz Farid Boulaya est auteur de 10 tirs consécutifs à un « une-deux » avec un partenaire en Ligue 1 2020/21, c’est plus que tout autre joueur.



L’entraîneur de Reims David Guion n’a glané que 0.33 point/match en moyenne contre Metz en Ligue 1 (3 matches – 1 nul, 2 défaites), son pire ratio contre un adversaire affronté au moins 3 fois dans l’élite.