Tout savoir sur Reims - Angers

Reims est allé s'imposer sur la pelouse d'un Strasbourg pourtant en forme lors de la dernière journée. Les hommes de David Guion ont ainsi confirmé leur bonne forme actuelle pendant qu'Angers mettait fin à une spirale négative. Le SCO, 8e, compte six points d'avance sur son adversaire du soir, 12e.





Les stats à connaître (avec Opta)



Reims n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 face à Angers (3 victoires, 4 nuls), mais c’était le dernier en date : 0-1 à l’extérieur le 13 septembre dernier.



Reims est invaincu lors de ses 10 dernières réceptions d’Angers en Ligue 1 (7 victoires, 3 nuls), meilleure série de son histoire face à cet adversaire dans l’élite. 9 de ces 10 rencontres ont vu les 2 équipes marquer, la seule exception étant la dernière : 0-0 le 9 novembre 2019.



Reims a remporté 5 de ses 8 derniers matches en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), c’est autant que lors de ses 25 précédents (9 nuls, 11 défaites).



Angers a perdu 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), autant que lors de ses 12 précédents (6 victoires, 3 nuls).



Angers affiche 10 victoires lors de ses 22 premiers matches de Ligue 1 2020/21, il n’a jamais fait mieux à ce stade de la saison dans son histoire.



Reims a remporté ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (3-1 v St Etienne le 9 janvier et 1-0 v Brest le 24 janvier) et pourrait réaliser la passe de 3 pour la première fois sur une même saison dans l’élite depuis octobre-novembre 2014 (4).



Angers a perdu ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (0-3 v Monaco le 9 janvier et 1-2 v Bordeaux le 24 janvier), mais n’a plus connu une plus longue série sur une même saison dans l’élite depuis novembre-décembre 2017 (3).



Reims a gardé sa cage inviolée lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1-0 v Brest puis Strasbourg), une 1re depuis octobre 2019 (3).



L’attaquant de Reims Nathanaël Mbuku a été impliqué dans un but lors de chacun de ses 2 derniers matches en Ligue 1 (1 but, 1 assist) après n'avoir été impliqué que dans un seul lors de ses 26 premiers (1 but).



Le défenseur d’Angers Ismaël Traoré est l’un des 4 joueurs de champ à avoir disputé tous les matches de son équipe dans leur intégralité en Ligue 1 cette saison (1980 minutes sur 1980) avec Sven Botman (Lille), Bruno Eculélé Manga (Dijon) et Dylan Bronn (Metz).