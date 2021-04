Tout savoir sur Red Star - OL

Le groupe lyonnais pour le 8e de finale de @coupedefrance ! 👊🔴🔵#REDOL pic.twitter.com/2BGuzlnXwJ

— Olympique Lyonnais (@OL) April 7, 2021

. Quatrième de Ligue 1, l'équipe de Rudi Garcia affrontera une formation de National au stade Bauer. Quintuple vainqueur de la Coupe de France (1921, 1922, 1923, 1928, 1945), le Red Star a éliminé Lens au tour précédent. Ainsi, ce jeudi (19 heures), l'OL devra être très attentif si il veut éviter une mauvaise surprise. "On a tout intérêt à jouer au maximum parce que l'objectif est évidemment de se qualifier. Et on ne l'atteindra pas si on a l'état d'esprit que j'observe depuis le match à Lens. Parce que ça ne me plaît pas. J'espère que les joueurs seront au rendez-vous à 19 heures", a prévenu Rudi Garcia en conférence de presse.

L'OL sera privé de nombreux éléments pour la rencontre. Lopes, Benlamri, Dubois, Aouar, Kadewere, Slimani sont forfaits. Sixième de National, le Red Star espère jouer crânement sa chance. "Avec l’enchaînement de matchs, on n’a pas pu beaucoup travailler, mais on n’a rien changé à nos habitudes pour celui face à Lyon", a prévenu Vincent Bordot, le coach du Red Star, dans un entretien accordé au Parisien. "Ils sont en course pour un éventuel barrage d’accession en Ligue 2. C’est une équipe qui a des atouts, solide, qui ne prend pas beaucoup de buts. Il faudra être présent dans tous les domaines", a expliqué Rudi Garcia.