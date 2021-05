Tout savoir sur PSG - Reims

Accroché à Rennes dimanche dernier, le PSG a perdu très gros, peut-être trop gros, dans la course au titre. Le club francilien doit maintenant remporter ses deux derniers matches en espérant une défaite lilloise. Reims est de son côté presque assuré de se maintenir.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris a remporté son dernier match contre Reims en Ligue 1 (2-0 le 27 septembre dernier) après s’être incliné lors des 2 précédents (1-3 à Reims le 24 mai 2019, 0-2 au Parc des Princes le 25 septembre 2019). Le PSG a été défait à 3 reprises par Reims dans l’élite depuis le début de l’ère QSI (2011/12), ne perdant plus que contre Rennes (4), Monaco (4) et Lyon (5) en L1 sur cette période.



Paris a perdu son dernier match à domicile face à Reims en Ligue 1 (0-2 le 25 septembre 2019) après avoir remporté les 6 précédents. Cette défaite est d’ailleurs le premier match où le PSG a échoué à marquer contre les Rémois sur ses terres dans l’élite (29 buts en 11 matches auparavant).



Paris est invaincu lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), sa plus longue série sous Mauricio Pochettino.



Reims n'a remporté que 2 de ses 14 matches de Ligue 1 joués depuis le mois de février (9 nuls, 3 défaites), seul Dijon fait pire dans l'élite sur la période (1 victoire). Les Rémois restent d’ailleurs sur 6 matches sans victoire en L1 (4 nuls, 2 défaites), plus longue série en cours.



Paris a remporté chacun de ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3-2 v St Etienne et 2-1 v Lens), après avoir perdu chacun de ses 3 précédents.



Reims est invaincu lors de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), après avoir perdu 4 de ses 7 précédents (2 victoires, 1 nul).



Paris a encaissé un but lors de chacun de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (11 au total), sa plus longue série depuis février-avril 2012 (11).



25% des buts encaissés par Paris en Ligue 1 cette saison viennent d’erreurs individuelles d’un joueur parisien (7/28), pourcentage le plus élevé dans l’élite.



Les 9 derniers buts de Reims en déplacement en Ligue 1 ont été inscrits par 9 joueurs différents (Munetsi, Zeneli, Kutesa, Touré, Konan, Abdelhamid, Dia, Mbuku, Flips).



Mauricio Pochettino a déjà autant perdu en 9 matches à domicile à la tête de Paris en Ligue 1 (3) que son prédécesseur Thomas Tuchel en 42 rencontres (3 également), et plus qu’Unai Emery (1 en 38 matches), Laurent Blanc (2/57) et Carlo Ancelotti (2/28).