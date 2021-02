Tout savoir sur PSG - Nice

Le PSG n'est pas brillant dans le jeu mais continue d'enchaîner les victoires, et vient de valider son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France. Le club francilien doit enchaîner pour rester au contact du LOSC en tête de la Ligue 1, mais aussi gérer les temps de jeu avant le choc de Ligue des Champions face au Barça mardi. De son côté, Nice reste également sur une victoire en Coupe de France et en championnat.





Les stats à connaître (avec Opta)

Paris n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matches contre Nice en Ligue 1 (12 victoires, 2 nuls), c’était le 30 avril 2017 (1-3), inscrivant en moyenne 2.5 buts par match sur la période (37 en tout).



Paris n’a perdu aucune de ses 9 dernières réceptions de Nice en Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls), son dernier revers contre le Gym au Parc des Princes remonte à novembre 2009 (0-1).



Paris n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (7 victoires, 2 nuls), c’était à Lorient le 31 janvier (2-3).



Nice a remporté son dernier match de Ligue 1, contre Angers à domicile (3-0), mais n’a plus enchaîné 2 succès de rang dans l’élite depuis octobre dernier, alors sous les ordres de Patrick Vieira (2).



Paris a remporté ses 5 dernières réceptions en Ligue 1, meilleure série en cours. Le PSG reste également sur 5 clean sheets à domicile, meilleure série en cours et meilleure série pour les Parisiens depuis septembre-novembre 2016 (6).



Paris est l’équipe qui a effectué le plus de récupérations dans les 40 derniers mètres en Ligue 1 cette saison (222) alors que Nice est celle qui en a subi le plus (200).



Paris et Nice n’ont remporté que 236 duels aériens chacun en Ligue 1 cette saison, c’est au moins 83 de moins que toute autre équipe.



L’attaquant de Paris Kylian Mbappé est le joueur qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse en Ligue 1 sur chacune des 4 dernières saisons (232 en 2017/18, 239 en 2018/19, 209 en 2019/20 et 184 cette saison). Il est le seul joueur à avoir touché plus de 500 ballons dans la surface adverse dans l’élite sur la période (864).



Le gardien de Nice Walter Benitez a arrêté 84 tirs adverses en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre portier.



Auteur de 7 buts et 3 assists avec Nice en 2020/21, Amine Gouiri est le 1er joueur né en 2000 ou après à avoir été impliqué dans au moins 10 buts sur une saison de Ligue 1. Seul l’attaquant de Paris Moise Kean (9) a inscrit plus de buts parmi les joueurs âgés de moins de 21 ans dans l’élite en 2020/21.