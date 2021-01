Tout savoir sur PSG - Montpellier

Cette affiche aurait pu, il y a quelques semaines encore, être un match de haut de tableau. Mais Montpellier ne gagne plus et a glissé jusqu'à la 10e place du classement. De son côté, le PSG ne brille pas encore sous Mauricio Pochettino, mais reste sur deux succès en championnat. Le club francilien a récupéré sa place de leader et ne compte plus la lâcher.





Les stats à connaître (avec Opta)

Paris a remporté ses 3 derniers matches contre Montpellier en Ligue 1, la plus longue série de son histoire face à cet adversaire dans l’élite.



Paris a gagné ses 3 dernières réceptions de Montpellier en Ligue 1 par au moins 4 buts d’écart (4-0 le 27 janvier 2018, 5-1 le 20 février 2019, 5-0 le 1er février dernier), il n’y a que Nantes (v Nice entre mai 1977 et novembre 1979) et… Paris (v Dijon entre janvier 2018 et octobre 2020) qui ont réalisé une plus longue série du genre dans l’élite.



Montpellier a inscrit 5 buts contre son camp face à Paris dans son histoire en Ligue 1, au moins 3 de plus que face à n’importe quelle autre équipe de l’élite, dont un lors de chacun de ses 2 derniers déplacements au Parc des Princes (Hilton le 20 février 2019 et Daniel Congré le 1er février 2020).



Paris est en tête de la Ligue 1 à la 20e journée pour la 12e fois de son histoire, terminant champion en fin de saison à 7 reprises lors des 11 précédentes et ne finissant jamais au-delà de la 2e place (en 1988/89, 1995/96, 1996/97 et 2011/12).



Montpellier reste sur 6 matches sans victoire en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), sa plus longue disette sous Michel Der Zakarian. La Paillade pourrait connaître une 7e rencontre dans l’élite sans succès pour la 1re fois depuis août-octobre 2016 (7).



Paris s’est imposé sans encaisser de but lors de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 et pourrait enchaîner un 4e succès de la sorte dans l’élite pour la 1re fois depuis octobre-décembre 2019 (4).



Montpellier reste sur 2 déplacements sans victoire en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après avoir connu le succès lors de ses 4 précédents.



Depuis son dernier succès le 12 décembre à Lens (3-2), Montpellier a encaissé 14 buts en Ligue 1, seuls Lorient et Nîmes en ont concédé autant sur la période.



Angel Di Maria n’est impliqué que sur 7 buts en Ligue 1 2020/21 (2 buts, 5 passes décisives), il n’y a qu’en 2016/17 (6) qu’il a fait moins bien lors de ses 15 premiers matches d’une saison dans l’élite avec Paris. L’Argentin reste d’ailleurs sur 3 rencontres sans être décisif en L1, mais n’a pas connu plus longue disette depuis novembre 2018-janvier 2019 (6).



Il n’y a qu’Angers que l’attaquant de Montpellier Gaëtan Laborde a affronté plus souvent que Paris en Ligue 1 sans jamais trouver le chemin des filets (10 matches contre le SCO, 8 face au PSG).