Tout savoir sur PSG - Monaco

En grande confiance suite à sa victoire à Barcelone en Ligue des Champions, le PSG veut confirmer en Ligue 1 et pourquoi pas reprendre sa première place en cas de faux pas du LOSC à Lorient. Cela passera par un succès contre un Monaco très dangereux offensivement, mais qui est capable de s’écrouler défensivement. L’ASM reste sur un nul contre Lorient mais reviendrait à trois points du club francilien en cas de succès…

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris n’a perduen Ligue 1 (5 succès, 2 nuls), mais c’était le plus récent, le 20 novembre lors du match aller (2-3 après avoir mené 2-0 à la mi-temps).Paris n’a remporté queen Ligue 1 au 21e siècle (4/18 – 9 nuls, 5 défaites), son plus faible pourcentage face à un adversaire de l’élite au Parc sur la période.Paris n’a gagnéactuel de Ligue 1 cette saison (2-3 à Monaco le 20 novembre, 0-1 v Lyon le 13 décembre, 0-0 à Lille le 20 décembre).Paris a gagnéSeule exception : une défaite à Lorient, le 31 janvier (2-3).Monaco n’a perdu(8 succès, 2 nuls), meilleure série en cours et la plus longue pour les Asémistes depuis décembre 2017-avril 2018 (17).Paris a remporté(dont 5 sans encaisser de but), meilleure série en cours et sa plus longue dans l’élite depuis août 2018-mars 2019 (15).Monaco a gagnéseul Lille (6) fait mieux actuellement. L’ASM n’a fait mieux qu’une seule fois dans son histoire dans l’élite, c’était en février-août 2017 (8).Monaco est, avec Lyon, ldans les 5 grands championnats cette saison tout en affichant 100% de réussite (8/8).Depuis son arrivée à Paris à l’été 2017, Kylian Mbappé a inscritseul Dijon (9) lui réussit mieux sur la période. L’international français a notamment marqué les 3 derniers buts du club de la capitale contre celui de la Principauté dans l’élite.L’attaquant de Paris Moise Kean inscrit(10 en 15 tirs cadrés), seul Gaël Kakuta (1.3) affiche un meilleur ratio dans l’élite parmi les joueurs à minimum 5 buts marqués.Les buts de Kevin Volland et de Wissam Ben Yedder ont rapporté, plus que tout autre joueur de l’élite.S’il joue, Dijbril Sidibé deviendra le, et le 1er Français à y parvenir depuis Stéphane Ruffier qui avait atteint ce cap avec l’ASM il y a un peu plus de 10 ans le 30 janvier 2011 contre Marseille.