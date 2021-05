Tout savoir sur Nîmes - Lyon

19e avec trois points de retard sur la 17e place, Nîmes n'a plus le droit à l'erreur dans la course au maintien. Mais de son côté, l'OL ne peut pas se permettre de perdre des points dans celle pour le podium. Un match extrêmement important pour les deux formations et qui sera décisif aux deux extrémités du tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nîmes n’a gagné aucune de ses 4 confrontations face à Lyon en Ligue 1 depuis la remontée du club dans l’élite en 2018/19 (1 nul, 3 défaites) - ne marquant même aucun but lors des 2 dernières - sa dernière victoire face à l’OL dans l’élite remontant au 8 mai 1993 à Lyon (1-0).



Nîmes a perdu chacune de ses 3 dernières réceptions de Lyon en Ligue 1, il n’y a que contre Nice (5) et Paris (4) qu’il est sur une plus longue série.



Nîmes a remporté son dernier match de Ligue 1 (3-0 v Metz) mais n’a plus enchaîné 2 victoires consécutives dans l’élite depuis février dernier (3).



Lyon affiche 73 points après 36 matches de Ligue 1 cette saison, égalant le meilleur total pour une équipe classée 4e à ce stade de la saison, jusqu’ici détenu par Marseille en 2017/18 (4e au final).



Lyon a remporté 4 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir gagné qu’un seul de ses 5 précédents (3 nuls, 1 défaite).



Nîmes n’a remporté que 2 de ses 17 derniers matches à domicile en Ligue 1 (5 nuls, 10 défaites), dont aucun des 5 derniers (4 nuls, 1 défaite).



Lyon n’a perdu aucun de ses 16 derniers déplacements en Ligue 1 (10 victoires, 6 nuls), meilleure série en cours. Seuls... l’OL en 2005/06 et St Etienne en 1980/81 (17 chacun) ont fait mieux sur une même saison dans l’histoire.



Lyon a trouvé les filets adverses lors de chacun de ses 16 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours, et lors de ses 17 derniers déplacements, meilleure série en cours et la meilleure de son histoire. L’OL a marqué 74 buts après 36 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la saison derrière 2017/18 (82).



Renaud Ripart a marqué 8 buts en Ligue 1 en 2021, 3 de plus que tout autre joueur de Nîmes, à une unité de son record sur une année civile dans l’élite (9 en 2019).



Memphis Depay est le seul joueur à avoir passé la barre des 100 tirs tentés en Ligue 1 cette saison (101, 48 cadrés). Il a égalé son meilleur total de buts sur une saison déjà établi en 2017/18 (19 buts).