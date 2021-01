Tout savoir sur Nîmes - Lille

Encore corrigé par Strasbourg mercredi (5-0), Nîmes vit une interminable descente aux enfers même s’il est encore largement au contact de ses adversaires directs pour le maintien. Lille a de son côté concédé une défaite surprise face à Angers (1-2) et laissé Lyon prendre trois points d’avance en tête du classement. L’objectif est donc tout vu pour les Dogues.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nîmes n’a remportéface à Lille (4 nuls, 2 défaites). Les Nîmois ont encaissé 10 buts lors de leurs 3 dernières rencontres face aux Dogues dans l’élite (2-3 aux Costières en décembre 2018, 0-5 à Lille en avril 2019 et 2-2 à l’extérieur en octobre 2019).Nîmes n’a perdu(13 victoires, 3 nuls), mais c’était la dernière, le 16 décembre 2018 (2-3).Nîmes n’a remporté(1 nul, 6 défaites), encaissant au moins 2 buts lors de chacun de ces 7 matches. Seul Nantes (9) est actuellement sur une plus longue disette que les Crocos dans l’élite.Lille n’a perdu(5 victoires, 2 nuls), mais c’était le dernier en date contre Angers le 6 janvier (1-2). Il faut remonter à décembre 2019-janvier 2020 pour voir les Dogues enchaîner plusieurs défaites consécutives dans l’élite (3).Nîmes reste suren Ligue 1, plus longue série en cours et plus longue série de son histoire. En cas de défaite, les Crocos égaleraient la 3e pire série de la sorte dans l’histoire de la L1 derrière Toulouse (8 la saison passée) et Metz (8 en 2017).Lille n’a perduen déplacement (7 victoires, 3 nuls), c’était contre Brest le 8 novembre (2-3).Lille a concédé(3-2 v Montpellier le 23 décembre puis 1-2 v Angers le 6 janvier), soit autant que lors de ses 23 précédents.Lille est l’équipe qui affiche le différentiel buts (32)-Expected Goals (25.34) le plus élevé en Ligue 1, ce qui signifie que le Losc «que ce qu’il est parvenu à faire en L1 cette saison selon les xG.Zinedine Ferhat est impliqué sur(2 buts, 1 assist).14 des 32 buts de Lille en Ligue 1 cette saison ont été marqués(8x Yilmaz, 5x Yazici, 1x Zeki Celik), soit le total de buts le plus élevé pour une nationalité étrangère au sein d’un même club dans l’élite cette saison.