Tout savoir sur Nice - Strasbourg

Coincé dans le ventre mou du classement et trop irrégulier ces dernières semaines, Nice n'a plus rien à jouer dans cette fin de championnat. Strasbourg lutte de son côté pour le maintien à force de lâcher des points et n'a qu'une longueur d'avance sur la place de barragiste.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice a remporté 5 de ses 9 dernières confrontations face à Strasbourg en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), après n’avoir gagné qu’une seule de ses 13 précédentes (8 nuls, 4 défaites).



Nice a remporté 3 de ses 4 dernières réceptions de Strasbourg en Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir gagné qu’une seule de ses 6 précédentes (4 nuls, 1 défaite).



Nice a remporté 6 de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après n’avoir gagné que 3 de ses 15 premiers sous l’ère Adrian Ursea (3 nuls, 9 défaites).



Strasbourg n’a gagné aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), sa plus longue série sur une même saison dans l’élite depuis août-septembre 2019 (5).



Nice est invaincu lors de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (4 victoires, 1 nul) après avoir perdu 7 de ses 9 précédentes (1 victoire, 1 nul).



Strasbourg n’a perdu que 3 de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), après avoir perdu 6 de ses 7 précédents (1 victoire).



Nice est l’une des 3 équipes à ne jamais avoir perdu en Ligue 1 après avoir ouvert le score cette saison (11 victoires, 4 nuls) en compagnie de Lille (21 victoires, 3 nuls) et Angers (10 victoires, 3 nuls).



Les joueurs de Nice ont commis 10 erreurs amenant à un but en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Dijon.



L’attaquant de Nice Kasper Dolberg a inscrit un doublé lors du match aller à Strasbourg le 29 août 2020, lors de sa seule rencontre jouée face au Racing dans l’élite. Il a ainsi inscrit un but toutes les 45 minutes contre le RCSA, son meilleur ratio face à un adversaire de Ligue 1.



Strasbourg a perdu 5 des 13 matches au cours desquels Ludovic Ajorque a marqué en Ligue 1 cette saison (6 victoires, 2 nuls), dont chacun des 2 derniers. Seul le Bordelais Hwang Ui-jo a marqué dans plus de matches finalement perdus par son équipe (6)