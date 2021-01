Tout savoir sur Nice - Saint -Etienne

Nice a enfin retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Lens lors de la dernière journée. Saint-Etienne, qui est au plus mal après sa lourde défaite dans le derby face à Lyon, aimerait en faire de même. Il y a véritablement urgence pour les Verts, qui n’ont que quatre points d’avance sur les trois derniers, avec un match de plus que les deux derniers.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice est invaincu lors de sesen Ligue 1 (3 succès, 2 nuls) et a l’occasion de réaliser la passe de 6 pour la toute 1ère fois face à cet adversaire au 21e siècle.Nice n’a remporté que(3 nuls, 6 défaites), c’était face à Nîmes le 16 décembre (2-0) et lors de la dernière face à Lens le 23 janvier (1-0).St Etienne n’a remporté qu’un seul de ses 18 derniers matches de Ligue 1 (7 nuls, 10 défaites), c’était à Bordeaux le 16 décembre (2-0).Nice reste sur(2 nuls, 5 défaites), soit sa pire série à domicile dans l’élite depuis février-mai 2008 (7 également). S’il n’empoche pas les 3 points face à St Etienne, Nice égalera la plus longue disette sur ses terres de toute son histoire dans l‘élite (8 rencontres sans succès entre mars et août 2004).St Etienne n’a remporté que(3 nuls, 13 défaites), c’était sur le terrain de Marseille le 17 septembre 2020 (2-0) et sur le terrain de Bordeaux le 16 décembre 2020 (2-1).Nice a encaisséen Ligue 1 (29 buts encaissés), soit la pire série en cours et la pire des Aiglons dans leur histoire dans l’élite.St Etienne a encaissécette saison (5 à la suite d’un corner, 5 sur coup franc indirect, 3 penalties et 2 coups francs directs), pire total à égalité avec Montpellier.Walter Benitez (Nice) est le gardien qui a effectuéRomain Hamouma esten Ligue 1 (4 buts, 5 passes décisives), plus que face à tout autre adversaire. Il est impliqué sur 5 des 7 derniers buts de St Etienne face aux Aiglons dans l’élite (2 buts, 3 assists).Claude Puel affiche seulement(10/41), c’est son pire ratio à la tête d’une équipe dans sa carrière dans l’élite (37% avec Lille, 50% avec Lyon, 51% avec Monaco, 40% avec Nice).