Tout savoir sur Nice - Rennes

Patrick Vieira limogé, Adrian Ursea va connaître sa troisième comme entraîneur de Nice, après avoir pris ses fonctions contre Reims (0-0). L'OGCN veut mettre fin à sa mauvaise série et rebasculer dans la première partie de tableau. En face, Rennes ne va pas mieux puisqu'il a perdu 7 de ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues. Un match entre équipes malades qui vaudra donc cher, alors que Julien Stéphan a évidemment à coeur de ne pas imiter Vieira.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nice n’a perdu aucun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 face à Rennes (6 victoires, 4 nuls), son dernier revers remontant au 25 avril 2015 (1-2).



Nice n’a perdu qu’une seule de ses 9 dernières réceptions de Rennes en Ligue 1 (6 victoires, 2 nuls), c’était le 3 décembre 2014 (1-2).



Nice reste sur 3 matches sans victoire en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites) mais n’a plus enchaîné 4 matches sans gagner dans l’élite depuis septembre-octobre 2019 (5).



Rennes n’a remporté qu’un seul de ses 8 derniers matches en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites) – le 31 octobre 2020 face à Brest (2-1). Depuis début octobre, seuls Lorient (4) et St Etienne (2) ont marqué moins de points que les Bretons (6) dans l’élite.



Nice n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches disputés à domicile en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), sa plus longue série dans l’élite depuis septembre-octobre 2017 (3 également).



Rennes n’a remporté aucun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après avoir gagné ses 2 précédents.



Rennes a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (13 buts encaissés), plus longue série en cours.



Nice a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue 1 (19 buts encaissés), plus longue série en cours et la 3e plus longue de l’histoire des Aiglons après février-octobre1974 (13) et janvier-septembre 1978 (12).



Auteur d’un match nul 0-0 à Reims le 6 décembre dernier pour sa 1ère sur le banc de Nice, Adrian Ursea est le 4e entraineur à découvrir la Ligue 1 cette saison après Jérôme Arpinon (Nîmes), Niko Kovac (Monaco) et David Linarès (Dijon).



Avec 45% de victoires à la tête de Rennes en Ligue 1 (29/64), Julien Stéphan affiche le meilleur pourcentage de victoires d’un entraîneur dans l’histoire du club breton.