Tout savoir sur Nice - Lyon

Nice commence enfin à renaître, après un succès sur la pelouse de Nîmes mercredi soir (0-2) malgré son infériorité numérique. Les Aiglons, qui comptent un match de retard, veulent retrouver rapidement la première partie de tableau et devront pour cela faire un résultat contre l'OL, freiné par Brest (2-2). Mais les Gones sont invaincus depuis de nombreuses semaines et auront à coeur de mettre la pression sur la tête du classement.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nice a remporté 6 de ses 11 derniers matches de Ligue 1 contre Lyon (2 nuls, 3 défaites), soit autant que lors de ses 41 précédents (12 nuls, 23 défaites).



Nice a gagné 4 de ses 5 dernières réceptions de Lyon en Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir remporté qu’une seule de ses 14 précédentes (4 nuls, 9 défaites). L’OGCN a d’ailleurs gardé sa cage inviolée lors de 3 de ces 5 réceptions, soit autant que lors de ses 18 précédentes.



Nice n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), après avoir gagné 3 de ses 4 précédents (1 nul). L’OGCN n’a plus enchaîné 2 succès sans encaisser de but dans l’élite depuis mars-avril 2019 (2).



Lyon est invaincu lors de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (7 victoires, 5 nuls), plus longue série en cours dans l'élite et une 1re pour l’OL depuis octobre 2010-janvier 2011 (13).



Nice a perdu chacun de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1, sa pire série depuis novembre-décembre 2013 (3 également). Les Aiglons n’ont plus enchaîné 4 défaites sur leurs terres dans l’élite depuis mars-avril 1997 (4).



Lyon est invaincu lors de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls), après avoir perdu 4 de ses 6 précédents (1 victoire, 1 nul). Les Gones restent sur 3 succès hors de leurs bases dans l’élite, leur meilleure série depuis avril-août 2019 (4).



Nice a encaissé au moins 1 but lors de chacune de ses 12 dernières réceptions en Ligue 1 (20 buts encaissés), pire série en cours et sa pire série depuis janvier-septembre 1978 (12). Les Aiglons n’ont fait pire qu’une fois dans leur histoire dans l’élite, entre février et octobre 1974 (13).



Lyon a affiché au moins 3 Expected Goals (xG) à 5 reprises en Ligue 1 2020/21 (v Dijon, Marseille, Strasbourg, Monaco et Brest), plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats européens cette saison.



Kasper Dolberg a inscrit chacun des 3 derniers buts de Nice contre Lyon en Ligue 1, c’est d’ailleurs sa proie préférée dans l’élite (3 buts). Il a inscrit 9 buts en L1 en 2020, au moins 4 de plus que tout autre Aiglon.



Karl Toko Ekambi est impliqué dans 6 des 7 derniers buts marqués par des joueurs de Lyon en déplacement en Ligue 1 (4 buts, 2 passes décisives), y compris dans chacun des 4 derniers (2 buts, 2 assists).