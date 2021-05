Tout savoir sur Nice - Brest

Nice est toujours aussi irrégulier ces dernières semaines et sort d'une nette défaite contre Lille. La fin de saison des Aiglons est sans grand enjeu, à l'image de Brestois terrassés par Nantes dimanche dernier, et qui vont devoir veiller à ne pas se faire trop peur dans la course au maintien.

Les stats à connaître (avec Opta)

Battu 2-0 à Francis-Le Blé lors du match aller le 6 janvier 2021, Nice pourrait perdre ses 2 rencontres d’une même saison de Ligue 1 face à Brest pour la première fois depuis 1989/90 (0-1 à domicile et 0-3 dans le Finistère).



Nice est invaincu lors de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 contre Brest (2 victoires, 3 nuls), sa dernière défaite remontant au 28 octobre 1989 (0-1).



Nice a perdu 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), après être resté invaincu lors de ses 6 précédents (4 victoires, 2 nuls).



Brest n’a gagné que 4 matches en Ligue 1 en 2021 (5 nuls, 9 défaites), seuls Dijon (1) et Angers (3) font moins bien sur la période.



Nice est invaincu lors de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), après avoir perdu 7 des 9 précédents (1 victoire, 1 nul).



Vainqueur de son dernier déplacement à St Etienne le 24 avril (2-1), Brest a l’occasion de remporter 2 matches à l’extérieur consécutifs en Ligue 1 pour la première fois depuis décembre 2012-janvier 2013 (2).



Brest a encaissé 61 buts après 35 matches en Ligue 1 cette saison, son 2e plus mauvais total à ce stade de la compétition derrière 1979/80 (79 buts encaissés, 20e au final).



Nice a commis 10 erreurs amenant un but en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens en 2020/21 en compagnie de la Roma.



Alexis Claude-Maurice est impliqué sur 3 des 6 derniers buts de Nice en Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive). Il est le joueur niçois qui a tenté le plus de dribbles (61), réussi le plus de dribbles (38) et subi le plus de fautes (34) dans l’élite en 2021.



Gaëtan Charbonnier est le meilleur buteur de Brest en déplacement en Ligue 1 cette saison (5). Il est d’ailleurs auteur de 4 des 6 dernières réalisations brestoises à l’extérieur dans l’élite.