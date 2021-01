Tout savoir sur Nice - Bordeaux

Duel de milieu de tableau entre deux équipes qui prétendent à mieux. 13e avec un match de retard, Nice ne gagne plus depuis quatre rencontres. De son côté, Bordeaux est 10e avec trois points de plus que son adversaire et est la seule équipe entre la 5e et la 13e place à s'être imposée lors de la dernière journée.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nice est invaincu lors de ses 12 derniers matches de Ligue 1 face à Bordeaux (6 victoires, 6 nuls), meilleure série de son histoire face à cet adversaire et sa meilleure série actuellement face à un même adversaire de l’élite.



Nice a concédé le nul lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 face à Bordeaux et pourrait enchaîner un 4e partage des points consécutif pour la première fois face à un même adversaire dans l’élite depuis août 2016 (4 à la suite contre Lille, co-record historique pour Nice).



Nice n’a plus gagné depuis 4 matches en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), égalant sa plus longue série cette saison (1 nul, 3 défaites du 8 novembre au 13 décembre dernier).



Bordeaux n’a perdu qu’un seul de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), contre Reims le 23 décembre dernier (1-3).



Nice n’a gagné aucun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), la pire série du club azuréen sur ses terres dans l’élite depuis février-mai 2015 (6 également – 3 nuls, 3 défaites). Il faut remonter à février-mai 2008 pour voir le Gym connaître plus longue disette chez lui dans l’élite (7).



Bordeaux a obtenu une clean sheet lors de ses 2 dernières rencontres à l’extérieur en Ligue 1, une 1ère depuis janvier-février 2018 (3).



Les 4 derniers buts de Nice en Ligue 1 ont été marqués en 1re période, après que les 5 précédents ont été inscrits en 2nde période.



L’attaquant de Nice Amine Gouiri a manqué 10 grosses occasions en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur. Néanmoins, il a marqué 2 fois plus que tout autre coéquipier (6 buts).



Le gardien de Bordeaux Benoît Costil a gardé sa cage inviolée à 10 reprises en Ligue 1 cette saison, seul Jan Oblak (Atlético de Madrid) fait mieux dans les 5 grands championnats européens (11).



Adrian Ursea n’a pris que 6 points lors de ses 7 premiers matches avec Nice en Ligue 1, pire bilan pour un entraîneur de l’OGCN depuis Didier Ollé-Nicolle en 2009 (5).