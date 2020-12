Tout savoir sur Nantes - Strasbourg

Le FC Nantes n'a gagné que trois matchs cette saison et s'enfonce doucement en bas de tableau après sa défaite à Marseille samedi dernier (3-1). Les Canaris vont tenter de rebondir face à des Strasbourgeois eux aussi en difficulté mais qui restent sur un nul contre Rennes (1-1). La formation de Thierry Laurey est avant-dernière et voudra évidemment sortir de la zone de relégation.





Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes a perdu ses 2 derniers matches contre Strasbourg en Ligue 1, après avoir gagné chacun des 7 précédents. Les Canaris ne se sont jamais inclinés lors de 3 rencontres consécutives contre les Alsaciens dans l’élite.



Nantes n’a perdu que 3 de ses 37 réceptions de Strasbourg en Ligue 1 (26 succès, 8 nuls), mais reste sur une défaite à domicile contre les Alsaciens dans l’élite le 24 mai 2019 (0-1).



Strasbourg n’a remporté que 2 de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 10 défaites), c’était contre Dijon le 20 septembre (1-0) et Brest le 25 octobre (3-0).



Nantes n’a remporté que 2 de ses 9 réceptions en Ligue 1 en 2020 (3 nuls, 4 défaites) soit 22% de succès. Il s’agit de son plus faible pourcentage de victoires à domicile sur une année civile depuis son retour dans l’élite en 2013. Dans son histoire en L1, il n’y a qu’en 2006 (21% - 4/19) et 2009 (20% - 2/10) que les Canaris ont affiché un pire ratio sur leurs terres.



Strasbourg a perdu 6 de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire), après ne s’être incliné que 2 fois sur les 7 précédents (4 succès, 1 nul). Le RSCA a encaissé 14 buts hors de la Meinau dans l’élite cette saison, total le plus élevé en compagne de Reims et Dijon.



5 des 10 buts de Strasbourg en déplacement en Ligue 1 cette saison ont été marqués sur penalty. Les Alsaciens ont d’ailleurs inscrit au moins un but sur penalty lors de chacun de leurs 4 derniers matches à l’extérieur.



Nantes a subi 41 fautes dans les 30 derniers mètres en Ligue 1 cette saison, seul Paris en a subi davantage dans cette zone en 2020/21(42).



55% des tirs effectués à la suite d’une touche en Ligue 1 cette saison sont l’œuvre de Strasbourg (6/11). Le RCSA n’a cependant jamais marqué un but de cette manière depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07).



Ludovic Blas a inscrit 9 buts avec Nantes en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, c’est au moins 3 de plus que tout autre joueur du club sur la période. Il a réussi 41 dribbles dans l’élite en 2020/21, plus que tout autre joueur des 5 grands championnats.



Le latéral de Strasbourg Kenny Lala a perdu 232 ballons en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur. Il est également celui qui a raté le plus de centres dans le jeu en 2020/21 (42 pour 48 tentatives).