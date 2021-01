Tout savoir sur Nantes - Rennes

Ce sera l’une des attractions de cette reprise de la Ligue 1 : le grand retour de Raymond Domenech sur un banc de touche, celui de Nantes. Des Canaris qui flirtent dangereusement avec la zone de relégation et qui reçoivent des Rennais très en forme puisque vainqueurs de leurs quatre derniers matchs.

Les stats à connaître (avec Opta)



Nantes n’a gagné qu’un seul de ses 13 derniers matches de Ligue 1 face à Rennes (5 nuls, 7 défaites), c’était le 25 septembre 2019 à la Beaujoire (1-0).



Nantes n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches à domicile contre Rennes en Ligue 1 (3 nuls, 6 défaites) – le dernier en date le 25 septembre 2019 (1-0) – après avoir remporté les 7 précédents.



Nantes n’a remporté aucun de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), pire série en cours et sa pire série depuis janvier-mars 2014 (9). Les Canaris n’affichent que 15 points après leurs 17 premiers matches en L1 2020/21, leur pire total depuis 2006/07 (13, dernier en fin de saison).



Rennes affiche 31 points après 17 matches de Ligue 1 2020/21, le 2e meilleur total de son histoire à ce stade en comptant 3 points pour une victoire derrière la saison 1961/62 (32), terminée à la 12e place.



Nantes n’a gagné aucun de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), mais n’a plus enregistré une plus longue série sur ses terres dans l’élite depuis décembre 2008-avril 2009 (7).



Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls), c’était le 7 novembre 2020 à Paris (0-3).



Rennes est la seule équipe des 5 grands championnats européens qui n’a vu aucun penalty sifflé ni pour elle ni contre elle cette saison.



Le milieu de Nantes Ludovic Blas est le joueur ayant tenté (92) et réussi (51) le plus de dribbles en Ligue 1 cette saison. Il a inscrit 5 buts dans l’élite en 2020/21, mais il n’a jamais fait mieux sur un exercice en L1.



Les 2 joueurs ayant réussi le plus de passes en Ligue 1 cette saison portent le maillot de Rennes : Steven Nzonzi (1142) et Nayef Aguerd (1108).



Raymond Domenech (Nantes) va diriger son 1er match sur un banc de Ligue 1 depuis le 2 juin 1993 avec Lyon contre Bordeaux (2-3), soit 27 ans et 218 jours entre les 2 rencontres. Il s’agit du plus grand écart entre 2 matches de l’élite pour un même entraîneur, surpassant de 5 ans et 189 jours le précédent record détenu par Jean Robin (22 ans et 29 jours entre janvier 1958 et février 1980 avec Marseille).