Antoine Kombouaré a parfaitement lancé son aventure au FC Nantes en aidant les Canaris à retrouver, enfin, le chemin de la victoire, ce qui n’était pas arrivé sous Raymond Domenech. Marseille s’est de son côté donné de l’air en s’imposant face à Nice mercredi, en match en retard (3-2). De quoi revenir aux portes du top 5.

Les stats à connaître (avec Opta)



Nantes n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 contre Marseille (3 succès, 2 nuls), mais c’était le plus récent, lors du match aller le 28 novembre (1-3). Les Canaris pourraient connaître 2 revers de rang contre l’OM dans l’élite pour la 1re fois depuis novembre 2005-avril 2006 (2).



Nantes n’a perdu que 3 de ses 14 réceptions de Marseille en Ligue 1 au 21e siècle (7 victoires, 4 nuls), son dernier revers contre l’OM à La Beaujoire dans l’élite datant du 12 août 2017 (1-2).



Marseille a remporté son dernier match de Ligue 1 (3-2 v Nice le 17 février) et peut enchaîner un 2e succès d’affilée dans l’élite pour la 1re fois depuis octobre-décembre dernier (6).



Nantes n’a remporté qu’un seul de ses 16 derniers matches en Ligue 1 (8 nuls, 7 défaites), mais c’était le plus récent, à Angers le 14 février (3-1). Le FCN peut glaner 2 succès de suite dans l’élite pour la 1re fois depuis décembre 2019 (2).



Nantes n’a gagné aucun de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1 (5 nuls, 4 défaites), seuls Dijon (13) et Nîmes (10) sont sur une plus longue disette actuellement. C’est également la pire série des Canaris dans leur histoire dans l’élite, eux dont le dernier succès à domicile en L1 remonte au 18 octobre contre Brest (3-1).



Marseille reste sur 6 déplacements sans victoire en Ligue 1 (3 nuls, 3 revers) – après avoir remporté 11 de ses 14 précédents (3 nuls) – c’est sa plus longue disette hors de ses bases dans l’élite depuis mai-novembre 2016 (9).



Seul Brest (20) a été sauvé par ses montants plus souvent que Marseille (13) en Ligue 1 cette saison. A l’inverse, Marseille n’a touché les montants qu’à 3 reprises en 2020/21, moins que toute autre équipe dans l’élite.



3 des 8 buts sur lesquels a été impliqué Kader Bamba en Ligue 1 ont eu lieu face à Marseille (1 but, 2 passes décisives), l’adversaire qui lui réussit le mieux dans l’élite. Buteur contre Angers lors de son dernier match, le joueur de Nantes peut marquer lors de 2 rencontres consécutives en L1 pour la 1re fois de sa carrière.



Le milieu de Marseille Florian Thauvin a inscrit 6 buts contre Nantes en Ligue 1, c’est plus que face à tout autre adversaire actuellement présent dans l’élite.



Antoine Kombouaré peut devenir le 4e coach de l’histoire de Nantes à remporter ses 2 premiers matches à la tête du club en Ligue 1 après Jean Vincent (août 1976), Angel Marcos (janvier 2002) et Sergio Conceiçao (décembre 2016). Toutefois, il a perdu 15 de ses 22 rencontres face à Marseille dans l’élite en tant qu’entraîneur (4 victoires, 3 nuls), plus que contre tout adversaire.