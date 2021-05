Tout savoir sur Montpellier - Saint-Etienne

Montpellier est retombé dans une mauvaise série sans victoires, qui l'a vu abandonner ses ambitions européennes dans cette fin de saison. Mais le club héraultais doit relever la tête pour maintenir sa place dans la première partie de tableau. Saint-Etienne, de son côté, doit aller chercher les quelques points qui lui manquent pour assurer définitivement son maintien.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 contre St Etienne (5 victoires, 2 nuls) après avoir perdu chacun des 8 précédents.



Montpellier a perdu 4 de ses 7 derniers matches à domicile contre St Etienne en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), autant que lors de ses 15 précédents (8 victoires, 3 nuls).



Montpellier n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 7 nuls), mais c’était le dernier en date contre Nice (1-3).



St Etienne a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1, à chaque fois en marquant (2-3 v Paris, 1-2 v Brest). Les Verts n’ont plus partagé les points dans l’élite depuis le 20 février dernier contre Reims (1-1), soit 8 matches (3 victoires, 5 défaites).



Montpellier est invaincu lors de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls) après avoir perdu 5 de ses 6 précédents (1 nul).



St Etienne a remporté 4 de ses 6 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (2 défaites), autant que lors de ses 20 précédents (3 nuls, 13 défaites).



Montpellier a encaissé un but lors de chacun de ses 17 derniers matches de Ligue 1 à domicile (33 buts en tout), plus longue série en cours et plus longue série de son histoire. Le MHSC a également marqué lors de ses 9 dernières réceptions (19 buts en tout), là aussi la plus longue série en cours avec Lorient.



Les matches de Montpellier ont produit 111 buts en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé (54 buts pour, 57 buts contre). Il n’y a que lors de la saison du titre en 2011/12 que le MHSC avait plus marqué (61) à ce stade de la saison, tandis qu’il n’y a qu’en 2003/04 (65) qu’il avait encaissé plus de buts après 34 matches qu’en 2020/21.



Les attaquants de Montpellier Andy Delort (7) et Gaëtan Laborde (6) ont marqué à eux deux plus de buts de la tête (13) que toute autre équipe en Ligue 1 2020/21 (Monaco, 12).



Le joueur de St Etienne Denis Bouanga n’a réussi que 40% des dribbles qu’il a tentés en Ligue 1 cette saison (50/125), pourcentage le plus faible parmi les joueurs à minimum 100 dribbles.