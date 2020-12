Tout savoir sur Monaco - Lens

Lille, puis Marseille : à force de s'incliner face à des candidats au podium, l'AS Monaco a perdu l'avantage de sa victoire face au PSG et chuté à la 6e place du classement. Le RC Lens arrivera à Louis-II avec seulement deux longueurs de retard... et un match de moins que son adversaire. Le club de la Principauté devra donc relancer la machine face à des Sang et Or battus par Montpellier samedi soir (2-3).

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco est invaincu lors de ses 13 dernières réceptions de Lens en Ligue 1 (8 succès, 5 nuls) – gardant sa cage inviolée à 11 reprises lors de cette série.

Monaco n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches face à un promu en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites) – mais c’était le dernier en date, face à Brest à domicile le 28 septembre 2019 (4-1).

Monaco a perdu chacun de ses 2 derniers matches en Ligue 1, après avoir remporté ses 4 précédents. C'est la pire série de l’ASM dans l’élite depuis janvier-février 2020 (3).

Lens a perdu 2 de ses 3 dernières rencontres en Ligue 1 (1 succès), c’est autant que lors de ses 10 premières cette saison (5 succès, 3 nuls). Le RCL n’a jamais enchaîné 2 revers consécutifs dans l’élite en 2020/21.

Monaco est invaincu lors de ses 10 dernières réceptions en Ligue 1 (7 succès, 3 nuls) – co-meilleure série en cours avec Lyon et Lille. C’est sa meilleure série sur ses terres dans l’élite depuis décembre 2017-août 2018 (13).

Lens reste sur 2 succès hors de ses bases en Ligue 1 (1-0 à Dijon, 2-0 à Rennes) – mais n’a jamais enchaîné 3 victoires consécutives à l’extérieur sur une même année civile dans l’élite au 21e siècle.

Monaco a marqué lors de chacun de ses 20 derniers matches à domicile en Ligue 1 (47 buts au total), meilleure série en cours dans l’élite.

Lens a gardé sa cage inviolée lors de ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (1-0 à Dijon, 2-0 à Rennes), mais n’a plus enchaîné 3 matches de rang sans encaisser de but hors de ses bases dans l’élite depuis février-avril 2003 (4).

Aucun joueur n’est impliqué sur plus de buts à domicile en Ligue 1 cette saison que l’attaquant de Monaco Kevin Volland (8 – 5 buts, 3 assists).

Gaël Kakuta a été décisif lors de chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 buts, 2 assists) - et peut devenir le 1er joueur de Lens décisif lors de 5 rencontres consécutives dans l’élite depuis qu'Opta analyse la compétition en 2006/07.