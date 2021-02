Tout savoir sur Monaco - Brest

Monaco est passé dans une autre dimension en s'imposant au Parc des Princes dimanche dernier (0-2). L'ASM est désormais clairement prétendante à la Ligue des Champions... voire au titre. De son côté, Brest a du mal à retrouver sa régularité et se bat en seconde partie de tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco a perdu 3 de ses 4 dernières confrontations face à Brest en Ligue 1 (1 victoire), après avoir été invaincu lors de ses 6 précédentes (5 victoires, 1 nul).



Monaco a perdu 2 de ses 6 dernières réceptions de Brest en Ligue 1 (4 victoires), après n’avoir jamais connu la défaite lors de ses 6 premières (4 victoires, 2 nuls).



Monaco a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 contre Brest (5 au total), mais n’a jamais connu plus longue série sans clean sheet face à cet adversaire dans l’élite.



Monaco est invaincu lors de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (9 victoires, 2 nuls), meilleure série en cours.



Monaco est 4e avec 52 points après 26 matches en Ligue 1 cette saison, un record pour une équipe pointant à la 4e place à ce stade de la saison dans l'histoire du championnat.



Brest n’a perdu qu’un seul de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls) après avoir perdu chacun des 4 précédents. Néanmoins, cette défaite est intervenue lors de la dernière sortie en date des Finistériens, contre Lyon le 19 février (2-3).



Monaco n’a perdu qu’une seule de ses 16 dernières réceptions de Ligue 1 (10 victoires, 5 nuls), 0-3 face à Lens le 16 décembre. Seul Paris (12 en 5 matches) a empoché plus de points que l’ASM (10 en 4 matches) à domicile dans l’élite en 2021.



Monaco a mené au score durant 1000 minutes pile en Ligue 1 cette saison, seul Paris (1054) fait mieux.



Sofiane Diop a marqué 6 buts en Ligue 1 2020/21, seul Amine Gouiri (9) en a marqué plus que le joueur de Monaco parmi les joueurs français des 5 grands championnats européens nés à partir de l’an 2000.



S’il joue, le joueur de Brest Romain Faivre va disputer son 2e match au stade Louis II, soit le seul stade où il aura joué plus d’une fois en Ligue 1 outre Francis-Le-Blé. La 1ère fois remonte au 22 décembre 2018 contre Guingamp, alors qu’il portait les couleurs de Monaco, pour sa 1ère en L1 et unique apparition dans l’élite avec son adversaire du jour.