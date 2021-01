Tout savoir sur Monaco - Angers

Monaco a retrouvé non sans mal le chemin de la victoire à Lorient (2-5) mercredi et veut maintenir la pression sur la podium. De son côté, Angers a créé la surprise en s’imposant sur la pelouse de Lille dans le même temps (1-2). Les deux équipes sont à égalité de points.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco n’a perdu queen Ligue 1 (11 victoires, 5 nuls) – après avoir perdu 6 des 11 précédentes (3 succès, 2 nuls).Monaco a remportéà domicile face à Angers (1 défaite) - gardant sa cage inviolée à 8 reprises sur la série.Monaco est invaincu lors de(2 victoires, 1 nul), après avoir perdu chacun des 3 précédents.Angers a remporté(2-1 v Marseille le 23 décembre et à Lille le 6 janvier), mais n’a plus fait la passe de 3 depuis février-août 2020 (4).Monaco n’a remportéen Ligue 1 (1 nul, 1 défaite) et pourrait établir sa pire disette sur ses terres depuis août-septembre 2019 (3).Angers est invaincu lors de(4 victoires, 2 nuls), sa meilleure série hors de ses bases dans l’élite depuis mai-novembre 2017 (9). Seul Lyon (7) est actuellement sur une meilleure série hors de ses bases dans l’élite.Monaco a inscriten Ligue 1 cette saison, soit déjà autant que lors de l’intégralité de son exercice précédent dans l’élite (7 fois en 14 matches à domicile en 2019/20).Angers aen Ligue 1 cette saison, c’est plus que toute autre équipe. Monaco n’a mené que 315 minutes à domicile en L1 cette saison, 5e total.S’il joue, Wissamde Ligue 1 (156 avec Toulouse, 43 avec Monaco). Il reste sur 4 matches sans marquer dans l’élite, sa plus longue disette avec l’ASM et sa plus longue depuis février 2016 avec Toulouse (4).Romain Thomas est l’auteur de. Il a inscrit 3 buts lors de ses 3 derniers matches dans l’élite, soit autant que lors de ses 74 précédents.