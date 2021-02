Tout savoir sur Metz - Montpellier

Metz ne connaît plus le goût de la défaite. Mieux, les Grenats enchaînent les victoires au point de s'être installés... à la 6e place du classement. Une grosse surprise que la formation de Frédéric Antonetti tentera de confirmer face à un Montpellier qui connaît de sérieuses difficultés ces dernières semaines. Le MHSC n'en finit plus de dégringoler au classement et figure désormais dans la deuxième partie de tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)



Metz n’a perdu qu’une seule de ses 7 dernières confrontations face à Montpellier en Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls) – le 10 février 2018 en Lorraine (0-1).



Metz a perdu 2 de ses 4 dernières réceptions de Montpellier en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), c’est autant que lors de ses 13 précédentes (4 victoires, 7 nuls).



Metz a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 et pourrait enchaîner 4 victoires consécutives dans l’élite pour la 1re fois depuis avril-mai 1998 (4).



Montpellier reste sur 8 matches sans victoire en Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), sa pire disette dans l’élite depuis mai-septembre 2015 (9 rencontres). Le MHSC a perdu chacun de ses 3 derniers matches de L1, une 1re depuis avril 2018 (3 également) et n’a plus connu plus longue série de la sorte depuis avril-mai 2017 (5).



Metz n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à domicile (2 victoires, 2 nuls), mais n’a plus fait mieux depuis novembre 2016-mars 2017 (9). Seul Reims est sur une meilleure série parmi les équipes actuellement dans l’élite (5). Les Lorrains ont rendu une clean sheet lors de 3 de ces 4 rencontres, soit autant que lors des 20 précédentes.



Montpellier n’a gagné aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 en déplacement (1 nul, 2 défaites), après avoir remporté chacun de ses 4 précédents.



Montpellier a encaissé 41 buts après 22 matches de Ligue 1 cette saison, son pire total à ce stade dans son histoire dans l’élite. Le MHSC a encaissé au moins 1 but lors de chacun de ses 10 derniers matches dans l’élite (25 au total), plus longue série en cours et sa plus longue depuis août-novembre 2016 (12).



Montpellier a encaissé 11 buts lors de ses 4 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1, après n’en avoir pris aucun lors de ses 3 précédents.



Le milieu de Metz Farid Boulaya est le seul joueur de Ligue 1 à avoir marquer plus d’une fois sur coup-franc direct en Ligue 1 cette saison, lui qui a converti 2 de ses 17 tentatives dans l’exercice.



A 18 ans et 1 mois, Elye Wahi est le 2e plus jeune joueur de Montpellier à afficher 2 buts en Ligue 1 après Abdoulaye Cissé à 17 ans et 11 mois en 2001. Avec 2 buts en 89 minutes, il affiche le meilleur ratio de minutes par but dans les 5 grands championnats européens cette saison parmi les joueurs à plus d’un but (1 but toutes les 45 minutes).