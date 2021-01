Tout savoir sur Metz - Bordeaux

Installés en milieu de tableau, Metz et Bordeaux ne sont pas si loin du wagon des équipes luttant pour une qualification européenne en fin de saison. Les Grenats comptent un point d’avance sur les Girondins alors que les deux équipes sont sont inclinées avant la trêve.

Les stats à connaître (avec Opta)



Metz n’a gagné aucun de ses 14 derniers matches de Ligue 1 face à Bordeaux (4 nuls, 10 défaites), s’inclinant même lors des 6 derniers. La dernière victoire messine contre les Girondins dans l’élite remonte au 15 mai 2004 à Saint-Symphorien (3-1).



Metz n’a gagné aucun de ses 7 derniers matches à domicile face à Bordeaux en Ligue 1 (2 nuls, 5 défaites), après avoir remporté 4 des 6 précédents (2 défaites).



Bordeaux a préservé sa cage inviolée lors de 11 de ses 14 derniers matches de Ligue 1 face à Metz.



Metz affiche 23 points après 17 matches de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 1997/98 (34) lorsque que le club mosellan avait terminé dauphin de Lens.



Bordeaux a déjà perdu 7 rencontres en Ligue 1 cette saison (6 victoires, 4 nuls), ne faisant pire qu’une seule fois à ce stade de la compétition au 21e siècle (8 revers en 2006/07 pour une 6e place finale).



Metz a remporté 4 de ses 8 réceptions en Ligue 1 cette saison (1 nul, 3 défaites), c’est seulement un succès de moins que sur l’ensemble de son exercice 2019/20 (5 en 14 rencontres).



Vainqueur de son dernier match à l’extérieur en Ligue 1 à Strasbourg (2-0 le 20 décembre), Bordeaux a l’occasion de remporter 2 déplacements de rang dans l’élite pour la 1re fois depuis septembre-octobre 2019 (3-1 à Amiens puis 3-1 à Toulouse).



Aucune équipe n’a obtenu plus de penalties que Metz en Ligue 1 cette saison (7, à égalité avec Lyon et Strasbourg). Cependant, la formation messine en a raté 3 – un record dans l’élite en 2020/21 et un record pour le club mosellan sur un même exercice de L1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07).



L’attaquant de Metz Opa Nguette a marqué 2 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1. Buteur lors de sa dernière rencontre dans l’élite contre Lens le 19 décembre, il n’a jamais trouvé le chemin des filets lors de 2 matches consécutifs en L1.



Hatem Ben Arfa a tenté 41 dribbles à la suite d’une progression balle au pied en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Neymar. Il est impliqué sur 5 des 7 derniers buts de Bordeaux en L1 (1 but, 4 passes décisives).