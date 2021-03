Tout savoir sur Marseille - Rennes

Battu à Lille en Ligue 1 avant d'être humilié sur la pelouse de Canet en Coupe de France, l'OM continue de se noyer dans une crise sportive. Mais le club phocéen espère que les choses changeront avec l'arrivée de Jorge Sampaoli, qui disputera son premier match sur le banc olympien... tout comme Bruno Genesio sur le banc du Stade Rennais. Des premières très attendues dans un match en retard qui vaudra cher pour les deux équipes.



Les stats à connaître (avec Opta)

Après son succès lors de 15e journée (2-1), Rennes a l’occasion de s’imposer lors de ses 2 rencontres face à Marseille sur une même saison pour la 1ère fois depuis l’exercice 2000/01. Marseille reste néanmoins sur 13 rencontres consécutives en marquant face à Rennes en Ligue 1 (21 buts au total), sa meilleure série face à cet adversaire depuis février 1947-février 1974 (35).



Marseille n’a remporté aucune de ses 3 dernières réceptions de Rennes en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), sa pire série au Vélodrome face à cet adversaire au 21e siècle.



Marseille n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (5 nuls, 5 défaites), c’était contre Nice le 17 février (3-2).



Rennes a perdu chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue disette dans l'élite depuis avril-août 2016 (4 également) et la plus longue en cours derrière Dijon (8). Le SRFC n’a plus connu plus longue série dans l’élite depuis mars-avril 2013 (5 défaites).



Marseille a encaissé au moins un but lors de chacune de ses 15 dernières réceptions en Ligue 1 (22 buts concédés), la 2e pire série du club phocéen dans l’élite après celle enregistrée entre février 1934 et août 1935 (20 matches, 42 buts encaissés).



Rennes a subi 2 défaites consécutives en déplacement en Ligue 1 (1-2 v Montpellier et 0- 1 v Lyon) pour la première fois dans l’élite depuis février 2020 (2 également). Il pourrait en enchaîner une 3e de suite pour la 1re fois depuis janvier-février 2019 (3).



S’il joue, Steve Mandanda disputera son 450e match en Ligue 1, un record avec Marseille dans son histoire. Il deviendra à cette occasion le 8e joueur à atteindre cette barre avec un même club en L1 lors des 70 dernières saisons et le 1er depuis Claude Puel avec Monaco en décembre 1994.



Martin Terrier est impliqué dans 6 des 9 derniers buts de Rennes en Ligue 1 (3 buts, 3 assists). Il est impliqué dans 8 buts en Ligue 1 cette saison (4 buts, 4 assists), plus que tout autre joueur de Rennes.



Ce match verra s’affronter 2 entraîneurs qui fêtent leur 1re à la tête de leur nouvelle équipe : Jorge Sampaoli pour Marseille, Bruno Génésio pour Rennes. Il s’agit de la 1re fois dans l’histoire de la Ligue 1 que 2 coaches effectuent leurs débuts lors du même match en cours de saison.



Jorge Sampaoli va devenir le 19e entraîneur (ou duo d'entraîneurs) à officier sur le banc de Marseille en Ligue 1 au 21e siècle, total le plus élevé sur la période en compagnie de Nantes.