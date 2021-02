Tout savoir sur Marseille - Lyon

Plombé par une grossière erreur de Steve Mandanda le week-end dernier, Marseille continue de faire du sur-place en Ligue 1. L'OM compte certes un match de retard, mais n'est que 7e avec 17 points de retard sur Lyon. Un OL qui ne peut pas se permettre de laisser Lille accroître son avance en tête du classement. Les Gones sont 2es, à trois longueurs du LOSC.





Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n’a gagné que 2 de ses 20 derniers matches contre Lyon en Ligue 1 (9 nuls, 9 défaites), après s’être imposé lors de 3 de ses 6 précédentes rencontres face à cet adversaire dans l’élite (2 nuls, 1 défaite).



Marseille n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches à domicile contre Lyon en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), mais c’était le dernier en date le 10 novembre 2019 (2-1). L’OM pourrait gagner 2 réceptions consécutives de l’OL pour la première fois dans l’élite depuis janvier 1993-septembre 1997 (4).



Marseille n’a gagné que 2 de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites), après avoir gagné chacun de ses 6 précédents.



Lyon enregistre 55 points après 26 matches de Ligue 1, son meilleur total à ce stade depuis 2006/07 (58 – champion en fin de saison).



Marseille a perdu 3 de ses 5 premiers matches à domicile en Ligue 1 en 2021 (2 victoires), égalant le pire départ de son histoire dans l’élite sur une année civile à domicile, déjà établi en 1963 et 1986.



Lyon est invaincu lors de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls), la meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série d’invincibilité hors de ses bases en L1 depuis mars 2005-avril 2006 (21). Seul Manchester United (19) est actuellement sur une plus longue série à l’extérieur dans les 5 grands championnats européens.



Marseille a gagné 10 rencontres en Ligue 1 cette saison, son 3e total le plus faible après 25 matches au 21e siècle derrière 2001/02 (7 – 9e au final) et 2015/16 (8 – 13e au final).



Marseille a encaissé au moins un but lors de chacune de ses 14 dernières réceptions en Ligue 1 (21 buts concédés), la 2e pire série du club phocéen dans l’élite après celle enregistrée entre février 1934 et août 1935 (20 matches, 42 buts encaissés).



Le joueur de Marseille Dimitri Payet a délivré 9 passes décisives contre Lyon dans sa carrière en Ligue 1 (22 matches), plus que face à toute autre équipe dans l’élite.



Houssem Aouar a marqué 3 buts contre Marseille dans sa carrière en Ligue 1 (6 matches), plus que face à toute autre équipe. Le milieu de Lyon a d’ailleurs été impliqué dans 5 buts contre l’OM en championnat (3 buts, 2 passes décisives), il n’a fait mieux que face à Angers en L1 (6 – 2 buts, 4 assists).