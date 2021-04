Tout savoir sur Marseille - Lorient

Marseille est irrégulier ces dernières semaines, mais reste en course pour une qualification européenne en fin de saison. Pour rester au contact de la surprise Lens, les hommes de Jorge Sampaoli devront battre des Lorientais engagés dans une lutte acharnée pour le maintien. Les Merlus ont deux points d'avance sur la place de barragiste.





Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n’a perdu aucune de ses 5 dernières confrontations en Ligue 1 contre Lorient (2 nuls suivis de 3 victoires). S’il ne s’inclinait pas, l’OM égalerait sa plus longue série d’invincibilité face au club breton dans l’élite (6 entre avril 2009 et décembre 2011).



Marseille n’a perdu aucune de ses 2 dernières réceptions de Lorient en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), après s’être incliné lors de 2 de ses 3 précédentes (1 victoire).



Marseille a inscrit au moins un but lors de chacun de ses 10 derniers matches de Ligue 1 face à Lorient, il n’est sur une plus longue série dans l’élite face à un même adversaire que contre Rennes (14), parmi les équipes actuellement en Ligue 1.



Marseille a remporté 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), autant que lors de ses 16 précédents (6 nuls, 7 défaites).



Lorient n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), mais c’était le dernier en date contre Lens le 11 avril dernier (1-4).



Marseille reste sur 3 victoires consécutives à domicile en Ligue 1 mais n’a jamais fait mieux cette saison. L’OM peut enchaîner un 4e succès consécutif à domicile dans l’élite pour la 1ère fois depuis octobre-décembre 2019 (6).



Marseille n’a perdu qu’une seule de ses 11 dernières réceptions d’une équipe promue en Ligue 1 (7 victoires, 3 nuls), mais c’était la dernière en date, le 20 janvier dernier face à Lens (0-1).



Lorient n’a remporté aucun de ses 12 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (6 nuls, 6 défaites), plus longue série en cours. Il faut remonter au 17 octobre et un succès 3-1 à Reims pour retrouver trace d’une victoire lorientaise à l’extérieur en L1.



Jorge Sampaoli peut égaler, si Marseille l’emporte, le nombre de victoires d’André VillasBoas à domicile en Ligue 1 cette saison à la tête du club (4, en 4 matches pour Sampaoli, 10 pour AVB). Il deviendrait alors le 1er entraîneur à gagner ses 4 premières réceptions à la tête de l’OM en L1 depuis Raymond Goethals en 1991.



Christophe Pélissier a perdu chacune de ses 5 confrontations face à Marseille en Ligue 1. L’OM est l’équipe que l’entraîneur de Lorient a le plus souvent affrontée sans jamais prendre un point dans l’élite.