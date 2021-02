Tout savoir sur Lyon - Strasbourg

L’OL n’a pas spécialement convaincu contre Dijon mercredi (1-0), mais a eu le mérite de décrocher une nouvelle victoire pour rester au contact de Lille et devant le PSG. Strasbourg, de son côté, ne gagne plus depuis trois rencontres après avoir enregistré une belle série. 24 points séparent les deux équipes.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon n’a perdude Ligue 1 face à Strasbourg (16 victoires, 2 nuls), c’était le 12 mai 2018 à la Meinau (2-3).Lyon est invaincu(14 victoires, 6 nuls), sa dernière défaite remontant au 24 août 1979 (0-2). C’est sa meilleure série sur ses terres face à un adversaire actuel de l’élite.Lyon compte, il n’a fait mieux qu’en 2005/06 (54) et 2006/07 (51) à ce stade de la compétition. 9 des 11 équipes ayant totalisé 49 points à ce moment d’une saison de L1 (en comptant 3 points pour une victoire) ont terminé dans les 2 premiers en fin d’exercice, seuls Reims en 1947/48 (3e) et Nice en 2016/17 (3e également) ayant échoué.Strasbourg n’a remporté(2 nuls, 1 défaite), après avoir gagné ses 3 premiers en 2021.Lyon n’a perdu(9 succès, 5 nuls), c’était contre Metz le 17 janvier dernier (0-1).Strasbourg reste sur(1 nul, 1 défaite), après s’être incliné lors de 5 de ses 6 premiers cette saison (1 victoire).Lyon a inscritLes Gones n’ont fait mieux qu’une seule fois après 23 matches d’un exercice dans l’élite, c’était en 2017/18 (52). Cette saison-là, l’OL avait terminé à la 3e place, juste devant l’OM de… Rudi Garcia.Strasbourg n’a récoltécette saison (contre Metz le 13 décembre), seul Bordeaux fait aussi peu dans l’élite.Sinaly Diomandé a disputé(12 victoires, 6 nuls). Sur les 70 dernières saisons dans l’élite, seul Juan Pablo Sorin a disputé plus de rencontres sans connaître la défaite, c’était avec Paris en 2003/04 (21 – 14 succès, 7 nuls).2 des 3 joueurs à avoir trouvé plus d’une fois les montants adverses en Ligue 1 en 2021 évoluent avec Strasbourg :Sur l’ensemble de la saison, c’est l’attaquant de Lyon Karl Toko Ekambi qui totalise le plus grand nombre de tirs sur les montants (5).