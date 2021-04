Tout savoir sur Lyon-Monaco

L'OL n'a peur de personne, Monaco veut continuer sa route

Un choc de prétendants aux titres.). Séparées par un petit point dans le championnat de France - en faveur du club princier - les deux formations possèdent de grandes ambitions en cette fin de saison.Privé de Tino Kadewere et Djamel Benlamri, revenu blessé de sélection, Rudi Garcia pourrait préserver Jason Denayer en raison d'un coup subi face à Nantes, dimanche (1-2). Pour autant, l'entraîneur de l'OL espère que son équipe sera en capacité de faire la différence. "C'est un match important contre une grosse équipe.. On respecte tout le monde mais on n’a pas peur de personne car on a démontré qu’on pouvait battre tout le monde", a-t-il glissé en conférence de presse.Suite à la nette victoire de dimanche en Ligue 1 sur la pelouse des Girondins de Bordeaux avec l'AS Monaco (0-3), Niko Kovac n'a lui aussi pas l'intention de prendre la Coupe de France à la légère. Alors que le dernier sacre de Monaco dans l'épreuve remonte à 1991, l'ancien coach du Bayern Munich aspire à se rendre en demi-finale. "Je vis et j’aime mon métier. Gagner est le meilleur sentiment., a-t-il indiqué, lui qui sera privé de Benjamin Lecomte (préservé) et Cesc Fabregas (phase de réathlétisation) en plus des quatre joueurs touchés par la Covid-19 (Chrislain Matsima, Eliot Matazo, Enzo Millot et Krépin Diatta, ndlr).