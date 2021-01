Tout savoir sur Lyon - Metz

Lyon s'est quelque peu agité sur le marché des transferts ces derniers jours. Mais le club rhodanien pense surtout à conserver sa première place, alors que le PSG et Lille mettre la pression derrière. Les Grenats, eux, ont marqué le pas mais restent sur deux matches sans défaite. Les Grenats sont 12es.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon a remporté ses 8 derniers matches de Ligue 1 face à Metz – sa meilleure série actuelle face à un même adversaire de l’élite, marquant 2 buts ou plus lors de chaque rencontre sur la période (24 au total, 3 de moyenne) et conservant sa cage inviolée à 7 reprises.



Metz a perdu chacun de ses 9 derniers déplacements à Lyon en Ligue 1, sa pire série actuelle face à un même adversaire de l’élite. Il n’a fait pire qu’une fois dans son histoire, avec 11 défaites de rang à Reims entre 1948 et 1961.



Lyon est invaincu lors de ses 16 derniers matches en Ligue 1 (10 victoires, 6 nuls), sa meilleure série dans l’élite depuis avril-décembre 2005 (23). C’est la meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens.



Metz a remporté seulement 2 de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites), après avoir remporté 4 des 6 précédents (2 nuls).



Lyon est invaincu lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 à domicile (8 victoires, 5 nuls), plus longue série en cours et plus longue pour l’OL depuis octobre 2010-octobre 2011 (21).



Metz n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls), mais c’était le dernier en date à Rennes (0-1).



Metz a perdu 5-0 lors de chacun de ses 2 derniers matches contre le leader en Ligue 1, contre Monaco le 11 février 2017 et Paris le 10 mars 2018. Les Messins n’ont gagné aucun de leurs 8 derniers matches de Ligue 1 contre le leader (1 nul, 7 défaites).



Lyon est l’équipe qui a marqué le plus de buts à la suite d’une contre-attaque en Ligue 1 2020/21 (5).



Tino Kadewere a rapporté 9 points à Lyon grâce à ses 7 buts marqués en Ligue 1 2020/21, soit le joueur qui a rapporté le plus de points à son équipe dans l’élite cette saison.



85% des buts marqués par Metz en Ligue 1 cette saison l’ont été par des joueurs africains, total le plus élevé (17/20). Les 3 autres buts sont l’œuvre du Stéphanois Sissoko contre son camp et d’Aaron Leya Iseka (2).