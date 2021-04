Tout savoir sur Lorient - Bordeaux

Voilà un match qui va peser très lourd dans la course au maintien. Avec un seul point d'avance sur la place de barragiste occupée par Nîmes, Lorient est sous grosse pression et devrait lutter jusqu'au bout pour sa survie dans l'élite. Mais en face, Bordeaux vient de perdre ses quatre derniers matchs et pourrait, dans le pire des scénarios, ne compter que deux points d'avance sur la 18e place à l'issue du week-end.





Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux affiche 55.6% de victoires face à Lorient en Ligue 1 (15 succès en 27 rencontres) – son meilleur ratio face à une équipe actuellement dans l’élite. Les Girondins n’ont d’ailleurs perdu qu’une seule de leurs 13 dernières confrontations face aux Merlus en L1 (7 succès, 5 nuls).



Lorient n’a perdu qu’une seule de ses 8 dernières réceptions de Bordeaux en Ligue 1 (3 succès, 4 nuls), c’était le 11 novembre 2012 (0-4). Depuis le club breton reste sur 4 réceptions consécutives sans défaite face à cet adversaire dans l’élite (1 succès, 3 nuls).



Lorient s’est incliné lors de ses 2 dernières rencontres en Ligue 1 (1-4 v Lens, 2-3 v Marseille) – mais n’a plus enchaîné 3 revers consécutifs dans l’élite depuis novembre-décembre 2020 (4).



Bordeaux reste sur 4 défaites à la suite en Ligue 1 (v Montpellier, Strasbourg, St Etienne et Monaco) – sa pire série depuis décembre 2019-janvier 2020 (4 également). Les Girondins affichent seulement 36 points après 33 rencontres en Ligue 1 cette saison, soit leur pire total à ce stade depuis l’exercice 1995/96 (36 pts également, 16es à l’issue de la saison).



Lorient a remporté 5 de ses 7 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n’avoir gagné que 2 de ses 9 premières cette saison (1 nul, 6 défaites).



Lorient a effectué 11 tirs à la suite d’une contre-attaque en Ligue 1 en 2021, plus que toute autre équipe sur la période.



Seuls Dijon et… Lorient (30 chacun) ont encaissé plus de buts en Ligue 1 en 2021 que Bordeaux (28). Les Girondins ont encaissé au moins 3 buts lors de chacun de leurs 4 derniers matches dans l’élite, la pire série de leur histoire sur une même saison.



Avec déjà 11 buts à son compteur, Terem Moffi (21 ans et 10 mois) est devenu le plus jeune joueur à inscrire au moins 10 buts avec Lorient sur une saison de Ligue 1.



Hwang Ui-jo est impliqué sur 10 buts en Ligue 1 en 2021 (9 buts, 1 passe décisive), c’est au moins 5 de plus que tout autre joueur de Bordeaux.



L’ailier de Bordeaux Rémi Oudin est resté muet lors de ses 14 derniers matches de Ligue 1, trouvant le chemin des filets pour la dernière fois le 9 janvier dernier contre…Lorient (doublé). C’est sa plus longue disette dans l’élite dans sa carrière.