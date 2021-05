Tout savoir sur Lille - Saint-Etienne

Lille a fait un grand pas vers le titre la semaine dernière, en gagnant avant de voir le PSG être accroché à Rennes. Les Dogues ont désormais trois points d'avance sur le club francilien mais devront se méfier d'un AS Saint-Etienne qui reste sur deux succès de rang dont un contre l'OM.

Les stats à connaître (avec Opta)

S’il obtient un meilleur résultat que Paris lors de cette 37e journée, Lille sera assuré de remporter son 4e titre de champion de France après 1946, 1954 et 2011, rejoignant ainsi Nice à la 9e place des clubs les plus titrés dans l’histoire de la Ligue 1.



Lille n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matches contre St Etienne en Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls), une défaite 0-5 le 19 mai 2018, le plus large revers du LOSC sur les 6 dernières saisons dans la compétition et son plus large face à l’ASSE dans l’élite (avec le 3-8 du 2 mai 1948).



Lille est invaincu à domicile depuis le 18 septembre 1993 contre St Etienne en Ligue 1 (0-2), soit 19 matches sans revers (13 victoires, 6 nuls), sa plus longue série en cours sur ses terres contre un même adversaire dans l’élite et la 2e plus longue de son histoire en L1 (30 contre Rennes).



Lille affiche 79 points après 36 matches de Ligue 1 cette saison, le meilleur total de son histoire à ce stade. 6 des 7 équipes ayant affiché au moins 79 points à ce stade de la compétition au 21e siècle ont décroché le titre en fin de saison, et jamais dans l’histoire une équipe affichant plus de 2 points d’avance sur le 2e à ce stade n’a vu le titre lui échapper.



Lille a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours en compagnie de Nantes, et demeure invaincu lors de ses 6 derniers (5 victoires, 1 nul), là aussi meilleure série en cours.



St Etienne a remporté 5 de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (3 défaites), soit autant que lors de ses 26 précédents (9 nuls, 12 défaites). Les Verts ont par ailleurs remporté 5 de leurs 7 derniers déplacements en Ligue 1 (2 défaites), après n’avoir gagné que 2 de leurs 18 précédents (3 nuls, 13 défaites).



Lille n’a remporté que 2 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls, 1 défaite), après avoir gagné 8 de ses 12 premiers cette saison (3 nuls, 1 défaite).



Lille a utilisé 21 joueurs différents en Ligue 1 cette saison, c’est minimum 3 de moins que toute autre équipe. St Etienne en a de son côté utilisé 38, c’est au moins 5 de plus que toute autre formation.



Seul Cristiano Ronaldo (27) a inscrit plus de buts que Burak Yilmaz (15) parmi les joueurs âgés de 35 ans ou plus dans le Top 5 européen cette saison. L’attaquant de Lille a marqué 5 buts sur ses 6 derniers tirs tentés en L1. Il affiche le meilleur différentiel buts (15) – xG (9.06) en Ligue 1 cette saison (5.94).



Mathieu Debuchy a débuté en Ligue 1 le 31 janvier 2004 avec Lille, disputant 233 matches dans l’élite avec le club nordiste (85 avec St Etienne). Son coéquipier Lucas Gourna-Douath était alors âgé de 5 mois.



Ce match va opposer 2 entraineurs qui ont entraîné auparavant l’équipe adverse, seule affiche qui a offert ce cas de figure en L1 cette saison avec St Etienne-Lyon (Puel v Garcia). Christophe Galtier a dirigé 287 matches de Ligue 1 à la tête de St Etienne (1.53 point/match) et Claude Puel 228 à la tête de Lille (1.44).