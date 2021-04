Tout savoir sur Lille - Montpellier

Toujours premier de Ligue 1 avec trois longueurs d'avance sur le PSG, le LOSC est lancé dans son sprint final, avec pour objectif de réaliser un retentissant exploit. Mais les Dogues ont moins de marge qu'il y a quelques semaines et devront se méfier d'un Montpellier rarement facile à jouer et qui ne perd plus en championnat.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille n’a perdu que 2 de ses 16 derniers matches de Ligue 1 contre Montpellier (10 victoires, 4 nuls), après s’être incliné lors de chacun de ses 3 précédents.



Lille n’a perdu que 2 de ses 25 réceptions de Montpellier en Ligue 1 (15 victoires, 8 nuls) – dont aucune de ses 8 dernières (5 victoires, 3 nuls) –, son plus faible total de défaites contre une équipe reçue au moins 20 fois dans la compétition.



Lille affiche 69 points après 32 matches de Ligue 1 cette saison, le meilleur total de son histoire à ce stade de la compétition. 3 des 4 équipes ayant compté un tel nombre de points à ce stade d’un exercice de l’élite (en comptant 3 points pour une victoire) ont terminé championnes ensuite, la seule exception étant Nîmes en 1959/60 (2e).



Lille n’a perdu qu’un seul de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (10 victoires, 3 nuls), c’était contre Nîmes le 21 mars dernier (1-2).



Montpellier n’a perdu aucun de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (4 succès, 6 nuls), sa meilleure série d’invincibilité depuis août-novembre 2018 (11).



Lille a perdu 2 matches à domicile en Ligue 1 en 2021 (7 matches : 3 victoires, 2 nuls) – dont le dernier le 21 mars contre Nîmes – c’est déjà autant que sur l’intégralité de l’année 2020 dans la compétition (14 rencontres : 9 victoires, 3 nuls). Le LOSC n’a plus enchaîné 2 revers consécutifs chez lui dans l’élite depuis février 2017 (3).



Montpellier n’a perdu que 2 de ses 14 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (5 victoires, 7 nuls), après s’être incliné lors de 6 de ses 7 précédents (1 victoire). Le MHSC n’a d’ailleurs perdu aucun de ses 5 derniers déplacements dans l’élite (1 victoire, 4 nuls).



Le milieu de terrain de Lille Benjamin André est le joueur qui a disputé le plus de duels en Ligue 1 cette saison (495) et celui qui a récupéré le plus de ballons (239).



S’il joue, Arnaud Souquet disputera son 100e match de Ligue 1 (1 avec Lille, 55 avec Nice, 43 avec Montpellier). Il avait disputé son 1er le 17 octobre 2009 avec… Lille, son adversaire du jour, à domicile contre Rennes.



L’entraîneur de Lille Christophe Galtier a remporté 14 matches contre Montpellier en Ligue 1, au moins 4 de plus que contre tout autre adversaire.