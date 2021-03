Tout savoir sur Lille - Marseille

Lille a perdu du terrain dans la course au titre en concédant le match nul face à Strasbourg dimanche (1-1). Marseille a de son côté accroché Lyon (1-1) quelques heures plus tard et compte de nouveau jouer les arbitres dans la course au titre.





Les stats à connaître (avec Opta)



Lille n’a remporté que 2 de ses 14 derniers matches contre Marseille en Ligue 1 (4 nuls, 8 défaites).



Lille a perdu 13 matches à domicile contre Marseille en Ligue 1 (24 succès, 15 nuls), son pire total contre un même adversaire sur ses terres dans l’élite (à égalité avec Monaco).



Lille n’a perdu aucun de ses 9 derniers matches en Ligue 1 (7 succès, 2 nuls), seul Monaco (12) est actuellement sur une meilleure série.



Marseille n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (5 nuls, 4 défaites), c’était contre Nice le 17 février (3-2).



Lille n’a remporté aucun de ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls), mais n’a plus laissé échapper la victoire lors de 3 réceptions de rang dans l’élite depuis novembredécembre 2018 (4).



Lille n’a concédé l’ouverture du score qu’à 6 reprises en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe. Inversement, aucun club n’a inscrit plus souvent le 1er but que le LOSC en 2020/21 (19, égalité avec Paris).



15 des 16 derniers buts entre Marseille et Lille en Ligue 1 ont été inscrits après la mi-temps (8 buts lillois, 7 marseillais). La seule exception est l’œuvre de Nicolas Pépé qui avait marqué sur penalty à la 45e+3 avec le LOSC en janvier 2019.



Il y a eu 13 cartons rouges distribués dans les matches de Marseille en Ligue 1 cette saison (8 contre l’OM, 5 contre ses adversaires), c’est plus que dans les rencontres de toute autre équipe.



Valère Germain est impliqué sur les 2 derniers buts de Marseille contre Lille en Ligue 1 (1 but, 1 assist), il n’a cependant pas été décisif lors de chacun de ses 9 derniers matches dans l’élite, sa pire disette depuis septembre 2018-février 2019 (13).



Jonathan Bamba a délivré 4 assists contre Marseille en Ligue 1, soit l’adversaire qui lui réussit le mieux en la matière. Il est d’ailleurs passeur sur les 2 derniers buts de Lille contre l’OM dans l’élite.