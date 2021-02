Tout savoir sur Dijon - PSG

Plus les semaines passent, et plus Dijon semble condamné à la relégation. Dernier, le DFCO à huit points de retard sur la 19e place. De son côté, le PSG commence à voir la défense de son titre de champion se compliquer sérieusement, après sa défaite contre Monaco dimanche dernier (0-2). Lille a quatre points d'avance sur le club francilien, qui compte aussi un point de retard sur l'OL (2e).





Les stats à connaître (avec Opta)

Dijon a perdu 10 de ses 11 confrontations face à Paris en Ligue 1 (1 victoire), ne parvenant jamais à préserver sa cage inviolée face à cet adversaire (37 buts encaissés au total, soit 3,4 par match en moyenne).



Dijon n’a remporté qu’une seule de ses 5 réceptions de Paris en Ligue 1, mais c’était la dernière, le 1er novembre 2019 (2-1).



Dijon a perdu 10 de ses 11 confrontations face au champion en titre en Ligue 1 (2 défaites contre Lille, autant contre Monaco et 6 contre Paris), son unique victoire du genre remontant au 1er novembre 2019 face au club de la capitale (2-1).



Paris a déjà perdu 6 matches de Ligue 1 cette saison, un record sous l’ère QSI entamée en 2011/12. Le PSG n’avait plus faire pire sur un même exercice dans l’élite depuis 2010/11 (8).



Dijon a perdu ses 6 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours et la plus longue de son histoire dans l’élite.



Dijon ne compte que 2 succès en 26 matches de Ligue 1 2020/21 (9 nuls, 15 défaites). Chacune des 8 équipes ayant affiché ce total de victoires à ce stade d’une saison dans l’élite à 20 clubs a été reléguée en fin d’exercice, 6 d’entre elles terminant à la dernière position.



Dijon est l’équipe qui a disputé le plus de matches à domicile sans jamais s’imposer dans les 5 grands championnats européens en 2020/21 (13 – 6 nuls, 7 défaites). Le DFCO n’a d’ailleurs marqué qu’un but lors de ses 9 dernières réceptions en Ligue 1 (1-1 v Strasbourg le 24 janvier).



Paris a remporté 2 de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 défaite), après n’avoir gagné qu’un seul de ses 4 précédents (2 nuls, 1 revers). Le PSG pourrait enregistrer 2 victoires consécutives à l’extérieur dans l’élite pour la première fois depuis septembreoctobre 2020 (4).



4 des 6 buts de Dijon en Ligue 1 en 2021 ont été marqués par des défenseurs (Senou Coulibaly à 2 reprises, Ecuele Manga et Muzinga), c’est d’ores et déjà autant qu’en 25 buts sur l’année 2020.



S’ils jouent, Thilo Kehrer et Leandro Paredes fêteront leur 50e apparition en Ligue 1, devenant les 31e et 32e joueurs à atteindre ce cap avec Paris sous QSI.