Tout savoir sur Dijon - Metz

Officiellement relégué en Ligue 2, Dijon va devoir s'efforcer de terminer la saison avec honneur. En face, Metz a abandonné tout espoir d'accrocher une place dans le haut de tableau après des dernières semaines de très mauvaise facture. Les Grenats n'ont, eux non plus, pas grand chose à jouer.





Les stats à connaître (avec Opta)

Le bilan entre Dijon et Metz en Ligue 1 est parfaitement équilibré avec une victoire chacun pour 4 matches nuls et 7 buts marqués de chaque côté.



Les 3 rencontres entre Dijon et Metz disputés à Gaston-Gérard en Ligue 1 ont abouti à un match nul (0-0 en 2016, 1-1 en 2018, 2-2 en 2019).



Dijon a perdu 13 de ses 14 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire). Le DFCO n’a gagné que 3 rencontres cette saison dans l’élite, seul Arles-Avignon (1 en 2010/11) a fait pire à ce stade dans l’histoire.



Metz n’a remporté aucun de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 5 défaites), sa plus longue disette dans la compétition depuis octobre-décembre 2019 (9).



Dijon n’a remporté qu’un seul de ses 17 matches de Ligue 1 à domicile cette saison (6 nuls, 10 défaites), mais c’était le dernier en date contre Nice le 18 avril dernier (2-0).



Metz a échoué à marquer lors de ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 et n’a connu plus longue disette qu’une seule fois depuis sa remontée la saison passée, c’était entre octobre et novembre 2019 (3).



Metz a inscrit 22% de ses buts en Ligue 1 cette saison depuis l’extérieur de la surface (8/37), plus que toute autre équipe.



Dijon n’a mené au score que durant 113 minutes à domicile en Ligue 1 cette saison, c’est au moins 134 de moins que toute autre équipe.



Le défenseur de Dijon Bruno Ecuélé Manga est le seul joueur de champ à avoir joué chacun des 34 matches dans leur intégralité en Ligue 1 cette saison.



Le joueur de Metz Farid Boulaya est le joueur qui a perdu le plus de ballons en Ligue 1 cette saison (614).