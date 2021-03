Tout savoir sur Brest - Dijon

Si séduisant en début de saison, Brest est plus en difficulté depuis quelques semaines et reste sur deux défaites de rang avec, certes, un enchaînement d'affiches contre les "gros" du championnat. En face, la situation est bien pire pour Dijon, qui n'en finit plus de perdre et de s'enfoncer à la dernière place.





Les stats à connaître (avec Opta)

Brest et Dijon se sont affrontés 5 fois en Ligue 1 pour un bilan équilibré : 2 victoires chacun et 1 match nul.



Brest n’a gagné qu’un seul de ses 9 derniers matches en Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), c’était contre Bordeaux le 7 février (2-1).



Dijon a perdu ses 7 derniers matches de Ligue 1, pire série en cours et la pire de l’histoire du DFCO dans l’élite. La dernière équipe actuellement dans le championnat à avoir connu plus longue série de défaites sur une même saison est… Brest en mars-mai 2013 (11).



Brest a perdu 3 de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 victoire), c’est autant que lors de ses 16 précédents (9 victoires, 4 nuls).



Dijon a perdu ses 4 derniers déplacements en Ligue 1, pire série en cours. Le DFCO n’a plus faire pire sur une même saison dans l’élite depuis décembre 2018-mars 2019 (7).



Brest a inscrit au moins 2 buts lors de 10 de ses 13 matches à domicile en Ligue 1 cette saison, seul Monaco fait mieux (12).



Dijon n’a touché que 38% de ses ballons dans la moitié de terrain adverse en Ligue 1 cette saison, c’est moins que toute autre équipe.



Romain Faivre a réussi 73 dribbles en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur. C’est déjà un record pour un joueur de Brest sur une même saison dans l’élite depuis qu’Opta l’analyse (2006/07).



L’attaquant de Brest Steve Mounié (168) et le défenseur de Dijon Bruno Ecuele Manga (102) sont les 2 seuls joueurs à avoir remporté plus de 100 duels aériens en Ligue 1 cette saison.



Le latéral de Dijon Ngonda Muzinga est le seul joueur à avoir perdu plus de 200 ballons en Ligue 1 en 2021 (233).