Tout savoir sur Bordeaux - Rennes

Bordeaux n'en finit plus de couler sportivement, en plus d'être en très grandes difficultés après avoir été lâché par son propriétaire américain. Une période noire pour les Girondins, qui n'ont que cinq points d'avance sur la place de barragiste et vont s'efforcer d'éviter le pire. En face, Rennes s'accroche dans la lutte pour la cinquième place avec Lens et Marseille.





Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux n’a remporté qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 contre Rennes (3 nuls, 4 défaites), mais c’était le dernier en date le 20 novembre au Roazhon Park (1-0). Bordeaux a l’occasion de gagner ses 2 matches contre Rennes lors de la même saison en L1 pour la 1ère fois depuis 2012/13.



Bordeaux n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 à domicile contre Rennes (2 nuls, 1 défaite), sa plus longue disette contre cet adversaire. Les Girondins avaient gagné 21 des 28 précédentes réceptions des Bretons dans l’élite (6 nuls, 1 défaite).



Bordeaux reste sur 5 défaites consécutives en Ligue 1, sa plus longue série depuis avril-mai 2019 (6). Les Girondins affichent seulement 36 points après 34 rencontres en Ligue 1 cette saison, le 2e pire total de leur histoire sous la L1 à 20 clubs (en comptant 3 points pour une victoire) après 1959/60 (22, dernier en fin de saison).



Bordeaux reste sur 3 matches de Ligue 1 perdus par 3 buts d’écart (1-4 v St Etienne, 0-3 v Monaco, 1-4 v Lorient), sa plus longue série du genre dans son histoire.



Rennes est invaincu lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 1 nul) après avoir perdu chacun des 5 précédents.



Bordeaux a perdu chacun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1, il n’a fait pire qu’une seule fois dans son histoire dans l’élite, en septembre-novembre 1970 (5).



Rennes est invaincu lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul) après avoir perdu chacun des 3 précédents. Le SRFC a marqué minimum 2 buts lors de chacun de ces 3 matches (8 buts en tout), une 1ère depuis avril-mai 2019 (3 également).



Bordeaux est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir glané le moindre point après avoir concédé l’ouverture du score cette saison, les Girondins s’inclinant lors des 14 matches au cours desquels ils ont concédé l’ouverture du score. Rennes a de son côté inscrit 19 points après avoir concédé l’ouverture du score, plus que toute autre équipe.



Hwang Ui-jo a d’ores et déjà marqué 9 buts en Ligue 1 en 2021, il faut remonter à 2018 pour voir un joueur de Bordeaux faire aussi bien sur une année civile dans l’élite, c’était François Kamano (14).



Bruno Génésio a récolté 16 points lors de ses 7 premières rencontres à la tête de Rennes en Ligue 1 (5 succès, 1 nul, 1 défaite) – un record pour un entraîneur dans l’histoire du club breton.