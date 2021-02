Tout savoir sur Bordeaux - Marseille

Trois défaites de suite en Ligue 1 et une élimination surprise en Coupe de France contre Toulouse (0-2) : Bordeaux n'est pas dans les meilleures dispositions au moment d'aborder ce classique du championnat de France. L'OM est loin d'aller mieux sur la scène nationale, alors que Nasser Larguet assure toujours l'intérim sur le banc. Mais les Phocéens ont eu le mérite de s'imposer à Auxerre (0-2) en Coupe.





Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux et Marseille se sont affrontés à 115 reprises en Ligue 1, 2e affiche la plus jouée dans l’histoire du championnat derrière Bordeaux-St Etienne (117). Les 2 équipes affichent un bilan parfaitement équilibré avec 38 succès chacun et 39 matches nuls, mais les Girondins n’ont gagné qu’un seul de leurs 11 derniers matches contre l’OM dans l’élite (6 nuls, 4 défaites).



Bordeaux n’a perdu aucune de ses 35 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 (21 victoires, 14 nuls), soit la plus longue série d’invincibilité à domicile pour une équipe contre un même adversaire dans l’histoire du championnat. Le dernier succès de l’OM en Gironde remonte au 1er octobre 1977 (2-1).



Bordeaux a perdu ses 3 derniers matches en Ligue 1, après ne s’être incliné lors d’aucun de ses 4 premiers en 2021 (3 succès, 1 nul). Les Girondins se sont inclinés à 10 reprises dans l’élite cette saison, c’est déjà plus qu’en 2019/20 (9).



Marseille n’a gagné aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), seuls Nantes (15) et Dijon (7) sont sur des pires séries. Il s’agit de la plus longue série sans victoire pour l’OM dans l’élite depuis février-avril 2016 (11).



Aucune des 9 dernières réceptions de Bordeaux en Ligue 1 ne s’est achevée sur un match nul (5 succès, 4 défaites) alors que les 6 précédentes s’étaient conclues par un score de parité.



Marseille n’a gagné aucun de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), sa pire série hors de ses bases depuis mai-novembre 2016 (9).



Bordeaux est la seule équipe à n’avoir glané aucun point après avoir concédé l’ouverture du score en Ligue 1 cette saison (9 fois, 9 défaites). Les Girondins n’avaient pourtant perdu que 5 des 12 rencontres où ils avaient encaissé le 1er but en 2019/20 (13 points gagnés).



Marseille n’a été mené que durant 108 minutes lors de ses matches à l’extérieur en Ligue 1 cette saison, seul Paris fait mieux (51).



Marseille a provoqué 65 hors-jeux adverses en Ligue 1 cette saison, c’est au moins 23 de plus que toute autre équipe.



Hwang Ui-jo est impliqué dans 6 des 10 derniers buts de Bordeaux en Ligue 1 (5 buts, 1 assist). Il est le joueur le plus souvent remplacé en cours de match dans l’élite cette saison (18 sorties en 18 titularisations).



Le latéral de Marseille Hiroki Sakai (193) et son homologue de Bordeaux Youssouf Sabaly (192) sont les 2 joueurs qui ont réussi le plus de touches en Ligue 1 cette saison.



Le milieu de Marseille Valentin Rongier pourrait devenir le 2e Valentin à jouer un match de Ligue 1 un 14 février sur les 70 dernières saisons après Valentin Eysseric qui a évolué dans l’élite le jour de sa fête en 2015 avec Nice et en 2016 avec St Etienne.