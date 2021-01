Tout savoir sur Bordeaux - Angers

Plus convaincant offensivement ces dernières semaines, Bordeaux est en confiance, alors qu'il a retrouvé la première partie de tableau. 9es, les Girondins sont à un petit point d'Angers, qui a longtemps tenu face au PSG lors de sa dernière rencontre (1-0). En ce week-end d'affrontement entre équipes du haut de tableau, il y a un joli coup à faire pour le vainqueur du jour.





Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux a remporté 2 de ses 4 derniers matches contre Angers en Ligue 1 (2 défaites), après n’avoir gagné aucun de ses 6 premiers au 21e siècle (4 nuls, 2 défaites).



Bordeaux n’a gagné aucune de ses 4 réceptions d’Angers en Ligue 1 au 21e siècle (1 nul, 3 défaites), il n’y a que contre Reims que les Girondins ont disputé plus de matches à domicile sans en gagner un seul sur la période (6).



Bordeaux a gagné ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-1 v Lorient et 3-0 à Nice) et a l’occasion de réussir la passe de 3 dans l’élite pour la 1re fois depuis avril-mai 2018 (4).



Bordeaux a remporté 4 de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 défaites), soit autant que lors des 19 précédents (8 nuls, 7 défaites).



Angers reste sur 2 défaites consécutives en Ligue 1 (0-3 à Monaco, 0-1 v Paris), une 1re cette saison. Le SCO n’a par ailleurs remporté que 2 de ses 7 derniers matches dans l’élite (2 nuls, 3 défaites)



Angers a connu 5 victoires en déplacement en Ligue 1 cette saison (2 nuls, 3 défaites), son meilleur total après 10 matches hors de ses bases lors d’un exercice dans l’élite avec 1957/58 et 2015/16.



Bordeaux a subi 171 récupérations hautes adverses en Ligue 1 cette saison, seul Reims (173) en a subi plus. Les Girondins sont également ceux qui voient leurs adversaires débuter une séquence de jeu le plus haut dans l’élite en 2020/21 (43.8 mètres en moyenne).



Angers a inscrit 7 buts faisant suite à un centre face à Bordeaux en Ligue 1 depuis son retour dans l’élite en 2015/16, plus que face à toute autre équipe. Le SCO a, de plus, inscrit 3 de ses 5 derniers buts à l’extérieur dans l’élite à la suite d’un centre.



Angers est la seule équipe que l’attaquant de Bordeaux Jimmy Briand a affrontée plus de 5 fois sans jamais marquer en Ligue 1 (10 rencontres).



Ismaël Traoré a récupéré 97 ballons dans les 30 premiers mètres en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur de champ. Il est également impliqué sur 6 buts avec Angers dans l’élite en 2020/21 (3 buts, 3 passes décisives), seuls Angelo Fulgini et Stéphane Bahoken peuvent en dire autant.